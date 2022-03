Presepi nel Borgo, ritorna a Tuglie la terza edizione della rassegna presepiale diretta da Gianpiero Pisanello e Marco Donadei

TUGLIE – Ritorna anche quest’anno la terza edizione di “Presepi nel Borgo”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Festival Nazionale del Libro” con la direzione artistica di Gianpiero Pisanello e Marco Donadei, si propone di diffondere, in contesti particolari, la tradizione dell’arte presepiale nell’antico borgo di Tuglie, in provincia di Lecce.

“Segui la stella” è il messaggio guida di “Presepi nel Borgo” che vuole essere un percorso tra le contorte stradine del centro storio, le case a corte, i frantoi ipogei, le chiese, le cantine, le cripte e gli antichi palazzi. Quest’anno anche un “fuori percorso” che coinvolge alcune abitazioni private lontane dal centro storico e situate anche nella località turistica di Montegrappa.

“Gli amanti dei presepi di Tuglie si sono uniti per regalare, nella loro semplicità, delle realizzazioni uniche e nel segno della tradizione”, fanno sapere gli organizzatori. “L’idea di ‘Presepi nel Borgo’ nasce per voler valorizzare la tradizione salentina legata al presepe e diffondere il messaggio, soprattutto dopo la lettera “Admirabile signum” di Papa Francesco, in seguito alla visita al presepe di Greccio, sul suo significato e il suo valore. ‘Presepi nel Borgo’, dopo il successo dello scorso anno, è uno degli eventi immancabile del Natale”.

Dal classico presepe salentino con i pupi in terracotta e cartapesta al presepe realizzato con pietre e carta roccia, dai presepi che riproducono gli antichi “furneddhri” e muretti a secco a quelli che riproducono i centri storici salentini, senza dimenticare le realizzazioni artistiche di alcuni artisti tugliesi che rivisitano la Natività di Gesù con messaggi particolari. Tutti i presepi sono artigianali e anche con un occhio particolare alla tecnologia con la creazione di effetti particolari. Ad accogliere in alcune giornate i visitatori il suono degli zampognari e della musica popolare salentina.

Ecco tutte le informazioni sul percorso e sulle modalità di partecipazione/accesso:

PERCORSO NEL BORGO

CANTINA ERROI -Via Pellico n. 8 – Marco Donadei FRANTOIO IPOGEO DE FILIPPO – Via Vittorio Veneto n. 44 – Mino Calò e Roberto De Salve CHIESA SAN GIUSEPPE – Via Vittorio Veneto – Confraternita San Giuseppe della Buonamorte CASA PETRUZZI – Vico Tolmino n. 14 – Salvatore Petruzzi (per visitare il Presepe suonare il campanello) CANTINA NONNU TOTU IMPERIALE – Vico Plebiscito n. 144 – Salvatore Petruzzi, Laura Imperiale e Piero Cataldi CORTE – Via XXIV Maggio (di fronte edicola votiva del Ss. Crocifisso) – Luana Style Acconciature CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA – Piazza Garibaldi – Giancarlo Longo CANTINA PISANELLO – Via Trieste n. 99 – Ottavio e Gianpiero Pisanello CHIESA DELLE ANIME – Via Trieste – Giancarlo Longo e Confraternita delle Anime e dell’Abitino della B. V. del Carmelo CRIPTA MADONNA DEL POZZO – Via Anime – Antonio Muscatello LABORATORIO NIDO DEL COLORE – Via Cairoli n.31 – Gabriella Torsello GALLERIA NIDO DEL COLORE – Via Aldo Moro n. 13 – Gabriella Torsello CANTINA PEPARUSSU – Via Nino Bixio n. 85 – Gianpiero e Ottavio Pisanello, Alessandro e Remo Marra

FUORI PERCORSO

ASSOCIAZIONE ARTISTIKA – Via Vittorio Veneto n. 1 (per la visita al Presepe e alla Mostra di Artigianato Artistico chiamare i numeri 328.1126125 / 348.1006733) ENZO PAGLIARA – Via Tito Schipa n. 17 (per la visita chiamare i numeri 320.7825145 e 348.5465650) GIANCARLO LONGO – Traversa Via Firenze II° n. 4 (per la visita chiamare il numero 347.1413623) ROBERTO DE SALVE – Viale Montello n. 6 (per la visita chiamare il numero 327.0121798)

GIORNATE DI VISITA AI PRESEPI

18 – 19 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 dicembre 2021

1 – 2 – 6 gennaio 2022

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00

VISITA PER I GRUPPI ORGANIZZATI

Per i gruppi di minimo 5 persone percorso con accompagnatore (contributo di € 2 a persona) solo ed esclusivamente su prenotazione.

CONCERTO 27 DICEMBRE 2021

“LA SANTA ALLEGREZZA – CANTI E RACCONTI DEL NATALE” con DARIO MUCI, ENZA PAGLIARA, GIOVANNANGELO DE GENNARO e con la partecipazione del maestro puparo DARIO DE MICHELI.

27 dicembre 2021 – ore 20.00 – CHIESA MATRICE di TUGLIE

È un viaggio tra i canti natalizi del Salento e del Sud Italia quello che propone “La Santa allegrezza”: un viaggio di parole e musica che da Betlemme ci porta nelle nostre case, al profumo di pittule, ai suoni della pastorale. Un viaggio per rivivere insieme la magia di quella notte, in compagnia di pastori, magi e Mamminieddhi zuccarati. Il concerto natalizio di Enza Pagliara e Dario Muci, prende ispirazione da una lunga ricerca sulle tradizioni e i riti del Natale proponendo canti, strine, filastrocche e leggende che ci introdurranno al nuovo anno. Quanno nascette Ninno a Betlemme, era notte e pareva mienzojuorno. Correva l’anno 1754 quando Sant’Alfonzo Maria de’Liguori scrisse i versi di uno dei più popolari canti natalizi per raccontare ai suoi villani, poveri ed analfabeti, il mistero del Natale. Un mistero che da duemila anni ispira pittori, scultori, poeti e che ogni anno si incarna nel silenzio magico del presepe. Ma è la musica, forse, tra tutte le arti, quella che meglio ha saputo svelare questo mistero, vestendolo di melodie divenute immortali. A partire da Sant’Alfonzo, ogni musicista, popolare o colto che sia, si è misurato con la nascita del Dio Bambino, per raccontare di quella notte prodigiosa, di pastori, di angeli e di pace.

ALLA VISITA DI PRESEPI NEL BORGO E AL CONCERTO DEL 27 DICEMBRE

SI PARTECIPA RIGOROSAMENTE CON GREEN PASS E CON L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA

