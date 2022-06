Torna Farias? Il Lecce studia il colpo. Il fantasista ha rescisso con il Cagliari e ora vuole rilanciarsi

LECCE – Farias nel mirino del Lecce? Per ora è una suggestione di mercato, anche se da ambienti vicini al calciatore trapela che un eventuale ritorno a Lecce del brasiliano non sarebbe sgradito, anzi.

La notizia ufficiale è di ieri, quando il Cagliari ha annunciato la risoluzione del contratto con il fantasista, che ha avuto una carriera finora tormentata e discontinua, anche a causa di diversi infortuni.

Ma la sua qualità e il suo talento non sono in discussione. E sarebbe una pedina perfetta per il modulo del Lecce di Baroni. Tra poche settimane partirà ufficialmente il calciomercato di riparazione e Corvino e Trinchera sono proprio alla ricerca di profili molto simili a quello di Farias, che può giocare a destra come a sinistra, sia come centrale d’attacco.

In questa prima parte di stagione a Cagliari, Farias ha collezionato solo 4 presenze per un totale di 62 minuti giocati, ma in un contesto diverso da quello che ha appena lasciato potrebbe finalmente trovare continuità e rilanciarsi, come era riuscito a fare nella scorsa stagione allo Spezia (era in prestito) dove è riuscito a mettere insieme 32 presenze condite da 5 gol e 4 assist prima del ritorno in Sardegna.

Portato da Meluso a Lecce, in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A fissato a 4,5 milioni, nella stagione 2019-20, a causa di numerosi problemi fisici, collezionò solo 19 presenze con 2 gol e 2 assist, ma fu un campionato sfortunato, non solo per Farias.

Assicurarsi Farias oggi a parametro zero sarebbe per Corvino un grande colpo, tenendo conto che, nonostante tutto, la valutazione del calciatore oscillerebbe tra i 2 e i 3 milioni di euro. E Baroni potrebbe contare su un attacco, a quel punto, esplosivo per la serie B.