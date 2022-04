Contratti Pubblici: Federaziende, Pmitalia e Confimprese Salento chiedono alla Regione l’aggiornamento del prezzario vigente

LECCE – Il Codice dei Contratti Pubblici prevede l’utilizzo di prezzari regionali aggiornati annualmente da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Considerati i rincari dell’energia, delle materie prime ed i consistenti aumenti dei prezzi di numerosi beni e prodotti industriali di diretto interesse per il settore edilizio e delle costruzioni, le Associazioni maggiormente rappresentative di comparto (FEDERAZIENDE- PMITALIA e CONFIMPRESE SALENTO) chiedono pubblicamente agli Assessori Raffaele Piemontese ed Alessandro Delli Noci di attuare tutte le procedure necessarie ad aggiornare il prezzario vigente della Regione Puglia che risale al 2019.

”Ci risulta che alcune Regioni hanno già proceduto nel 2021 ad aggiornare il proprio prezzario e che anche la Regione Puglia ha iniziato una procedura di cui non abbiamo precisa conoscenza. FEDERAZIENDE-PMITALIA e CONFIMPRESE SALENTO chiedono congiuntamente, al tal fine, che venga istituito, qualora non sia già stato fatto, un tavolo tecnico permanente di consultazione, partecipato dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dalle articolazioni territoriali previste dalla legge. Sottolineiamo, altresì, l’importanza di una accelerazione delle suddette procedure in considerazione dell’importante attività che in questi giorni stanno coinvolgendo le aziende edili con particolare riguardo ai lavori edili oggetto di Bonus Edilizi e che stanno svolgendo le stazioni appaltanti in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal Governo e dall’Unione Europea.

Link Sponsorizzato

Come è evidente, la suddetta attività si sta svolgendo sulla base di prezzi non aggiornati. Il listino prezzi è uno strumento indispensabile per le imprese che operano nel settore delle costruzioni per trarre una giusta remunerazione dal lavoro effettuato, potendo altresì rispettare senza affanno, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro ” si legge in una nota congiunta firmata dai Presidenti delle tre Confederazioni che hanno deciso di unire le forze in una battaglia che non più che essere comune. Federaziende, PMITALIA e Confimprese Salento hanno anche chiesto il supporto dei colleghi del CNA, della Confartigianato, della Confapi e dell’ANCE Lecce.