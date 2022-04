Radio Venere e Radio PeterPan ancora al primo posto tra le radio di Lecce e provincia

PUGLIA – Tavolo Editori Radio ha pubblicato i dati di ascolto dell’ultimo trimestre 2021 e i dati globali dell’intero anno.

Il gruppo Radio Venere e Radio PeterPan ancora una volta si conferma al primo posto tra le radio di Lecce e provincia.

Un dato globale nell’ultimo trimestre dell’anno in forte ascesa sia nel giorno medio che nel dato 7 giorni.

Il dato medio per l’intero anno 2021 (38mila ascoltatori in un giorno medio: e 192mila circa in una settimana) riconosce la fedeltà degli ascoltatori nei confronti delle due emittenti salentine che da anni risultano legate al territorio.

Un meritato record che contribuisce a rendere Radio Venere e Radio Peterpan sempre più un riferimento anche per le aziende del territorio e non solo, che si affidano al team di professionisti per raggiungere un sempre maggior numero di utenti.

La radio resiste e resta sempre il mezzo più amato in genere e i dati in crescita confortano del buon lavoro che lo staff esprime ogni giorno con passione e professionalità.