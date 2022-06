Al Torino la diciottesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14

Il Torino supera in finale il Sassuolo e si aggiudica la diciottesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14. Vittoria di misura dei granata arrivata allo scadere grazie ad una rete di Bonacina al termine di una partita intensa, equilibrata e interessante. Le due squadre avevano eliminato in semifinale rispettivamente Parma e Real Casarea.

FINALISSIMA

TORINO – SASSUOLO 1-0 – HEFFORT SPORT VILLAGE DI PARABITA

Torino: Marasca, Quattrocchi, Berto, Parisotto, Fabbrini, Coco, Calamita, Bonacina, Luongo, Sturniolo, Schembre A disp. Bassani, Moretti, Marini, Tuzzolino, Picca, Fossat, Esposito, Turola All. Martinelli

Sassuolo: Filipponi, Golinelli, Reggiani, Gi, Acatullo, Roli, Wiredu, De Dominicis, Torricelli, Cairo, Broggi A disp. Volante, Capacchione, Vezzadini, Lancia, Gianelli, Tumminelli, Cavani, Sassi, Lendel, Turchi All. Di Gesu’

Arbitro: Specchia di Casarano

Reti: st. 25′ Bonacina

ELENCO PREMI

1 TORINO

2 SASSUOLO

3 REAL CASAREA – PARMA

Capocannoniere: Tempre – Real Casarea

Miglior giocatore “Memorial Maria Domenica Caroli Mario Caputo”: Reggiani – Sassuolo

Miglior attaccante: Bonacina – Torino

Miglior centrocampista: Lo Monaco – Lazio

Miglior difensore: Santella – Real Casarea

Miglior portiere: Colazzo – Capo di Leuca

Miglior allenatore: Martinelli – Torino

Premio Fair Play: Fiorentina

Premio speciale Allenatore rivelazione: Furino – Real Casarea

