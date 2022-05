Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza l’11 febbraio l’iniziativa “Dottorande nella scienza: conversazione online”

LECCE – In occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare le donne e le ragazze che si fanno promotrici di conoscenza e innovazione, venerdì 11 febbraio 2022 è in programma alle ore 10 “Dottorande nella scienza: conversazione online”: l’incontro, su iniziativa del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento e della sezione INFN di Lecce nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche-PLS, assieme al CNR-NANOTECH e al progetto Caliper, si potrà seguire su piattaforma Zoom (meeting ID: 832 1932 4391, passcode: 478902) e sarà trasmesso in diretta Facebook su https://l.infn.it/fb-le-vid.

L’incontro intende appunto celebrare la Giornata con una conversazione online che sottolinei l’importanza del ruolo delle donne e delle ragazze all’interno della comunità scientifica e nel settore tecnologico, rafforzando, sostenendo e incoraggiando la loro partecipazione. Interverrà la Delegata del Rettore alle Politiche di genere Anna Maria Cherubini.