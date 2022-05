“Giornate di promozione della Cultura Scientifica” della Provincia di Lecce. L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri incontra 3.800 studenti salentini

LECCE – La Provincia di Lecce, insieme al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento e all’Istituto di Fisica Nucleare, sezione di Lecce, nell’ambito del suo Progetto “Giornate di promozione della Cultura Scientifica” promuove una nuova occasione di incontro tra gli studenti di scuola superiore e gli scienziati, al fine di far crescere nei giovani la consapevolezza di quanto sia importante la scienza, per i suoi approcci, i suoi metodi e le sue applicazioni.

L’appuntamento questa volta è venerdì 4 febbraio, alle ore 9.30 nell’Aula Magna “Aldo Moro” di Palazzo Codacci Pisanelli, sede dell’Università del Salento, in viale dell’Università. con lo scienziato e divulgatore scientifico Luca Perri, sul tema “Ignobel- L’utilità dell’inutilità scientifica”.

L’incontro potrà essere seguito in presenza (posti limitati, solo con green pass) o in diretta streaming collegandosi al canale social dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare https://www.facebook.com/infnLecce/videos .

L’evento s’inserisce nell’ambito del BTTB Workshop, un Convegno Internazionale che riunisce ogni anno i fisici esperti nella conduzione di esperimenti su fasci di particelle ad alta energia. La decima edizione è organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, in collaborazione con la sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e con la Provincia di Lecce.

L’occasione di ascoltare Luca Perri, fisico e astrofisico, noto autore e conduttore di programmi scientifici, nonché autore di libri di divulgazione scientifica, ha scatenato l’interesse delle scuole salentine, tanto che si registra un’adesione da record.

Parteciperanno (quasi esclusivamente on line) 3.800 studenti e docenti, provenienti da 22 Istituti scolastici superiori distribuiti su tutto il territorio provinciale: Alessano: IISS “G. Salvemini”; Casarano: Liceo “R. Levi Montalcini”, IT “De Viti-De Marco”, IISS “A. Meucci”, IISS “Vanini”; Copertino: IISS “Don Tonino Bello”; Galatina: IISS “Laporta- Falcone Borsellino”, Liceo “P. Colonna”, Liceo “A. Vallone”; Galatone: IISS “E. Medi”; Gallipoli: Liceo “Q. Ennio”, IISS “A. Vespucci”; Lecce: Liceo Scientifico “C. De Giorgi”, Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”; Liceo “Virgilio – Redi”, IISS “E. Fermi”, IISS “Calasso, IT “G. Deledda”; Martano: IISS “S. Trinchese”; Nardò: Liceo “G. Galilei”; Tricase: IISS “G. Stampacchia”, Liceo “G. Comi”.

Il programma dell’incontro prevede i saluti di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, che consegnerà una targa di riconoscimento da parte dell’Ente a Luca Perri; Michele Campiti, direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento; Daniele Martello, direttore Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Lecce; Dario Corsini, dirigente Servizio Programmazione Rete Scolastica della Provincia di Lecce; Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio Museale di Lecce; Maria Rita Stasi Pascariello, presidente International Inner Wheel, Club di Lecce. A moderare sarà Enrico Junior Schioppa, docente del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Dopo i saluti, una rappresentanza degli studenti del Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari racconterà al pubblico l’esperienza vissuta come vincitori del Concorso internazionale “Beamline for schools 2021” organizzato dal Cern di Ginevra. Un’esperienza che potrà stimolare gli studenti salentini a cimentarsi anch’essi nella prossima edizione della competizione.

Sarà poi la volta dell’intervento di Luca Perri, seguito dalle domande degli studenti. Chi seguirà l’incontro on line potrà interagire con l’ospite scrivendo una e-mail (bttb@unisalento.it ).

Luca Perri è dottore in Fisica e Astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Milano Brera. È astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco. Si occupa di divulgazione su radio, televisioni, carta stampata, festival, social networks e attraverso esperimenti di citizen science. Tra le sue collaborazioni ci sono Rai 3 (Kilimangiaro), Rai 2, Radio2, Radio deejay, Radio24, Radio Capital, Repubblica, Corriere della Sera, Le scienze, Focus, Focus junior, Pikaia, Cicap, Tedx, Festival della scienza di Genova, Bergamoscienza e Lucca Comics & Games. E’ campione italiano e finalista internazionale di Famelab 2015, talent show sulla divulgazione scientifica. E’ stato membro del comitato scientifico del Cicapfest ed è coordinatore scientifico di Bergamoscienza. E’ autore e conduttore di diverse trasmissioni di Rai cultura, fra cui “Nautilus” e “Superquark+” con Piero Angela, ed è autore e formatore per Deagostini Scuola. Assieme allo storico della scienza e divulgatore Adrian Fartade ha pubblicato per audible i podcast “Vs – verso lo spazio”, “Ignobel – l’utilità dell’inutilità scientifica” e “Astrobio. E’ autore di libri divulgativi per Rizzoli, Sironi, Deagostini, tradotti in diverse nazioni: “La pazza scienza”, “Errori galattici”, “Astrobufale” (vincitore del premio Cosmos degli studenti 2019), “Partenze a razzo” (finalista al premio nazionale divulgazione scientifica per ragazzi 2020), “Pinguini all’equatore”, “La scienza di guerre stellari” e “Apollo credici”, con Adrian Fartade e Leo Ortolani.

Il Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” nel quale rientra l’incontro con Perri è giunto alla sesta edizione ed è promosso dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di Lecce, diretto da Dario Corsini, e realizzato da Gianni Podo. All’evento hanno collaborato il Polo Biblio Museale di Lecce e l’International Inner Wheel, Club di Lecce.