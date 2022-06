I precedenti col Monza, la vittoria manca da 42 anni

Per la 26esima giornata (settima del girone di ritorno), il Lecce, dopo 10 mesi, ritorna allo stadio “Brianteo” di Monza (dal 4 settembre 2020, in seguito ad un contratto di sponsorizzazione, viene chiamato “U-Power Stadium”). Sarà la 12esima volta che le due squadre si affrontano, in campionato, nella città lombarda. Il bilancio del Lecce nelle precedenti 11 partite (giocate tutte in Serie B; le ultime due allo stadio “Brianteo” che fu inaugurato nel 1988 e le prime otto al vecchio campo “Gino Alfonso Sada”, in erba sintetica, inaugurato nel 1945) registra questi dati: 1 vittoria (uno 0-1), 6 pareggi (due 0-0 e quattro 1-1) e 4 sconfitte (tutte per 1-0). Le reti fatte dal Lecce sono state, quindi, 5 e quelle dal Monza 8. Le reti, come si vede, sono state poche e nessuna delle due squadre ha segnato più di un gol a partita.

Il Lecce non vince a Monza, in campionato, dall’unico successo che risale a 42 anni fa e non pareggia da 22.

L’unico allenatore giallorosso a espugnare, finora, il campo brianzolo è stato mister Pietro Santin; ne accenneremo brevemente più avanti.

I cinque giallorossi che hanno segnato sul campo del Monza sono stati: Fortunato Loddi nel 1979, Ruggiero Cannito nel 1982, Alberto Di Chiara nel 1985 (il 16 giugno, nel giorno della prima promozione in Serie A), Antonio Rizzolo nel 1993 e Luigi Piangerelli nel 1999.

Il Monza è la squadra che il Lecce ha affrontato più volte in Coppa Italia, ben otto. Sono comprese due finali nella Coppa Italia Semiprofessionisti. La prima, il 29 giugno 1974 si giocò sul campo “neutro” di Lucca (il “Porta Elisa”) e il Monza di mister Mario David sconfisse il Lecce di mister Giacomo Losi per 1-0 (autorete di Salvatore Di Somma al primo minuto) e la seconda a Lecce il 29 giugno 1976 quando i giallorossi di mister Antonio “Mimino” Renna vinsero contro il Monza di mister Alfredo Magni per 1-0 grazie al gol di Fortunato Loddi e si aggiudicarono la Coppa (resterà l’unica).

Le due squadre si sono affrontate, sempre in Coppa Italia, sul campo lombardo, tre volte. Il 16 marzo 1996, nella partita di ritorno dei Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie C, il Lecce di mister Gian Piero Angelo Ventura fu sconfitto per 2-1 (gol di Cosimo Francioso). Il 23 agosto 1998, nel 1° Turno della TIM CUP (fu la prima volta che si chiamò così), i giallorossi di mister Nedo Sonetti vinsero per 2-0; segnò al primo minuto (all’ottavo secondo), lo svizzero David Sesa (è il gol più “veloce”, in assoluto, nella storia del Lecce) e il raddoppio fu di Massimo Margiotta al 51’. La terza e ultima partita si giocò il 7 agosto 2005, nel 1° Turno; il Lecce di mister Angelo Adamo Gregucci si portò in vantaggio con Francesco Marianini, ma subì il gol del pareggio all’87’ su rigore; finì 1-1. Ai tempi supplementari non accadde niente e ai tiri di rigore i biancorossi monzesi s’imposero per 4-2 (segnarono Cristian Ledesma e Souleymane Diamoutene e sbagliarono i loro tiri Alfonso Camorani che se lo fece parare e Graziano Pellè che lo mandò fuori).

Oggi sarà la seconda volta che un Monza – Lecce si gioca nel mese di febbraio. L’unico precedente risale al 1980; il 24 febbraio i giallorossi di mister Bruno Mazzia pareggiarono per 0-0.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato nel giorno 27 febbraio, fuori casa, le seguenti partite: nel 1972, in Serie C, in casa della Salernitana ko per 1-0, nel 1994, in A, con il Genoa ko per 2-0, nel 2000, in A, in casa della Reggina ko per 2-1, nel 2011, in A, a Brescia 2-2, nel 2016, in Lega Pro, in casa dell’Ischia Isolaverde vittoria per 3-0 e nel 2021, in B, a Pescara 1-1.

La prima sfida in campionato in casa del Monza risale a 45 anni fa. Si giocò il 21 novembre 1976, alla nona giornata, della stagione 1976\77, in Serie B. Quel giorno il Monza di mister Alfredo Magni si schierò con: Terraneo (disputò tutte le 38 partite; nel gennaio del 1988 verrà a giocare con il Lecce); Vincenzi, Gamba; De Vecchi, Pallavicini, Fasoli; Antonelli, Beruatto, Braida, De Nadai, Tosetto. Il Lecce del nuovo presidente Francesco Iurlano (era stato eletto due mesi prima) e di mister Antonio “Mimino” Renna si schierò, invece, con: Nardin; Lorusso, Croci; Mayer, Zagano, Pezzella; Sartori, Biondi (per un male incurabile morirà nel 1999 a 46 anni), Petta (46’ Cannito), Fava, Montenegro. L’arbitro fu il signor Vittorio Benedetti di Roma che al 75’ espulse Mayer. I biancorossi lombardi s’imposero per 1-0 grazie al gol, al 74’, di Braida. Sul totale di 8.000 spettatori, i tifosi leccesi presenti furono circa 2.500 provenienti dalla Lombardia e anche dalla Svizzera. La squadra giocò una brutta partita. L’allora giovane inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno, Umberto Verri (aveva 33 anni), scrisse tra l’altro di un “Lecce irriconoscibile” – “la sconfitta si chiama non gioco dei pugliesi”.

L’unica vittoria del Lecce arrivò nella terza partita che si giocò il 17 giugno 1979, alla 37esima giornata (penultima di campionato). I giallorossi di mister Pietro Santin espugnarono per la prima e, finora, unica volta il campo del Monza. Il risultato fu di 0-1 grazie al gol al 40’ del bomber Fortunato Loddi. Quella sconfitta costò molto cara al Monza che rimase al terzo posto con 48 punti (se avesse pareggiato con il Lecce sarebbe stato promosso in Serie A) e, invece, fu costretto allo spareggio con il Pescara (stessi punti del Monza) sul campo “neutro” di Bologna dove gli abruzzesi con al seguito di circa 40.000 tifosi (una delle più massicce trasferte nella storia del calcio italiano) vinsero per 2-0 e dopo due anni ottennero la seconda promozione in Serie A dopo quella del 1977.

Al Monza e allo stadio “Sada” è legato il ricordo più bello ed esaltante della storia del Lecce. Il 16 giugno 1985, all’ultima giornata, il Lecce in uno stadio completamente giallorosso con circa diecimila tifosi provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Svizzera e dalla Germania pareggiò per 1-1 (gol al 16’ di Alberto Di Chiara e dopo due minuti, al 18’, il pari dei brianzoli con Saini) e ottenne la sua prima clamorosa e storica promozione in Serie A. Per ovvi motivi di spazio non è possibile descrivere quello cha accade a Monza dopo il fischio finale dell’arbitro Maurizio Mattei di Macerata (è deceduto a 78 anni nel febbraio dello scorso anno a causa del Covid-19) e a Lecce; furono scene che non si erano mai viste prima e chiaramente irripetibili.

L’ultima partita risale, come abbiamo già detto a dieci mesi fa. Il 4 maggio 2021, alla 36esima giornata (terzultima), Il Monza s’impose con l’ennesimo 1-0 grazie alla rete al 41’ di Barberis su punizione. I biancorossi di mister Cristian Brocchi giocarono con: Di Gregorio; Bellusci, Paletta, Pirola, Sampirisi (86’ D’Alessandro); Frattesi, Barberis (77’ Scozzarella), Colpani (67’ Armellino), Carlos Augusto; Boateng (67’ Balotelli), Dany Mota Carvalho (78’ Diaw). I giallorossi di mister Eugenio Corini risposero con: Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku (58’ Meccariello), Gallo; Bjorkengren (85’ Yalcin), Tachtsidis (46’ Mancosu), Hjulmand; Henderson (58’ Nikolov); Coda, Stepinski (74’ Rodriguez). L’arbitro fu il signor Maurizio Mariani di Aprilia (Latina). Partita a “porte chiuse”. Quella sconfitta affondò le residue speranze di una promozione in Serie A che quindici giorni prima sembrava più che possibile.

Vittorio Renna