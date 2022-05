La professoressa Manuela De Giorgi nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per il Restauro

LECCE – La professoressa Manuela De Giorgi, docente di Storia dell’arte medievale all’Università del Salento e Delegata del Rettore alla Valorizzazione del territorio, è stata designata componente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per il Restauro (Ministero della Cultura).

Laureata in Beni Culturali all’Università degli studi di Lecce nel 2000, Manuela De Giorgi ha frequentato la Scuola di specializzazione in “Tutela e Valorizzazione” dell’Università della Tuscia (Viterbo). Ha conseguito quindi un Master of Arts in Byzantine Studies presso il Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies (University of Birmingham, UK) e il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte a UniSalento. Ha svolto attività di ricerca presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz ed è stata associated scholar presso l’IBAM-CNR (Catania & Lecce) e la TUM (Technische Universität München). Ha tenuto numerose conferenze e seminari sia in Italia che all’estero, ed è stata responsabile scientifica di progetti di ricerca nazionali e associated investigator di altri progetti in Italia e all’estero. Ha partecipato alla Missione Archeologica Italiana nel territorio di Iasos e del Golfo di Mandalya e alla Missione Archeologica Italiana di Hierapolis di Frigia (Turchia). Gli interessi di ricerca della studiosa si concentrano su arte medievale e bizantina; iconografia e iconologia bizantine; arte normanna in Italia meridionale e Sicilia; culto dei santi in epoca medievale tra Oriente e Occidente; periferie dell’Impero bizantino nella produzione pittorica (Italia meridionale, Creta e il Caucaso); pittura medievale in area balcanica (secoli XII-XV); tecnica, diagnostica e conservazione della pittura medievale occidentale e bizantina (parietale e su tavola); scultura bizantina in Grecia e Asia Minore.

L’Istituto Centrale per il Restauro è un istituto dotato di autonomia speciale con funzioni di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica nel campo della tutela, restauro e conservazione dei beni culturali e formazione attraverso la scuola di alta formazione e di studio, con sedi a Roma e a Matera. L’ICR nasce nel 1939 su progetto di Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi, per rispondere all’esigenza di impostare l’attività di restauro su basi scientifiche e di unificare le metodologie di intervento sulle opere d’arte e i reperti archeologici. Particolare attenzione è riservata ai temi della conservazione preventiva.