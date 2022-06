Lecce, a Parma un pari giusto. Per lo sprint finale, però, occorre ricaricare le energie

Quando in una gara ciclistica si arriva allo sprint, significa che non vi è stata possibilità alcuna di “andarsene da solo” e significa pure che, chi non ha fondo, è destinato a perdere, anche se non è raro vedere che i meno dotati di sprint, ma sicuramente con più doti di fondo, vincono.

Prepariamoci ad assistere, nelle ultime sette partite, allo sprint al quale parteciperanno, quasi sicuramente, Lecce, Pisa, Cremonese, Brescia, Monza e Benevento. Il Lecce si presenta con 56 punti, con una media complessiva di 1,80. Le squadre che dovremo incontrare saranno in casa: Frosinone, SPAL, Pisa e Pordenone e fuori casa: Ternana, Reggina e Vicenza. Partecipo anch’io al gioco e dico che 15 punti sono il minimo sindacale per poter avere successo. E voi amici lettori, che pronostico fate? Ma prima di inoltrarmi nel commento della partita, vorrei esprimere le mie opinioni su alcune esternazioni fatte dal presidente e dal tecnico.

Avevo accennato a quella che mi era sembrata un’uscita inopportuna del presidente che, forse per allentare un po’ di pressione sulla squadra, ha affermato che sono gli altri, riferito a tecnici ed ex calciatori, ad affermare essere il Lecce la più titolata candidata alla promozione, mentre non è così perché ci sono squadre che hanno speso di più ed hanno, secondo il suo punto di vista, un organico migliore. Potrebbe anche aver ragione, viste le previsioni degli addetti negli anni precedenti, ma questo non andava assolutamente detto perché sembra precostituire un alibi che giustifichi un eventuale insuccesso. In effetti induce nei calciatori una forma di rilassatezza che mal si concilia con quanto si dovrà dare in questa fase. Per quanto attiene al tecnico, se è vero che si possa essere arrabbiati per i risultati di alcune partite è altrettanto vero che il capo-ciurma è lui ed è lui a stabilire formazione, tattica, gioco e ricambi. E’vero che i calciatori hanno le loro responsabilità, ma le condividono con gli altri.

Questa volata finale rappresenterà un altro campionato dove varrà di più la tenuta atletica, la fiducia, la concentrazione e la lucidità. Intanto, mentre si dà atto che non ci saranno, anche per il futuro, turbative societarie, il Dottor De Picciotto, maggior azionista del Lecce calcio, in una intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia pag.13 alla domanda: “cosa è mancato al Lecce, a suo giudizio?” risponde:”Un pugno di ferro ed un po’ di grinta: A tutti i livelli. A volte ci è sfuggita la vittoria a causa di errori individuali gravi….. e poi c’è stata un po’ di sfortuna con gli infortuni, ma nel calcio, come nella vita, si può fare sempre di meglio. Aggiungo, pure, che mi aspetto di più dai calciatori arrivati nel mercato di gennaio. Restiamo uniti…”

Cosa aggiungere? Nulla, è stato chiarissimo ed incisivo. Per non turbare l’ambiente mi ero astenuto dall’esporre qualche perplessità sui “rinforzi (?)” di gennaio, ma non posso non ricordare che i giudizi espressi sono dell’azionista di maggioranza.

Ma, veniamo alla partita. Lo 0 a 0 evidenzia lo svolgimento della gara ed il pari credo che, sia pure per motivazioni diverse, accontenti entrambe le squadre e consente al Lecce di mantenere la posizione in classifica, sia pure questa volta dietro al Monza che ha sfruttato al meglio l’incontro con il Crotone. Quest’anno è certamente il più difficile campionato di categoria da molti anni a questa parte e noi siamo, comunque, messi bene. Lo scorso anno alla stessa giornata, ho attinto questi dati dal mio computer privato rappresentato dal mio amico Vittorio, il Lecce aveva 52 punti, cioè 4 in meno di oggi, ed era quasi certo o del passaggio in prima battuta o dei play off. Oggi, invece, è estremamente difficile pronosticare. Speriamo che questa sosta dovuta agli incontri della Nazionale, possa servire a recuperare gli infortunati e a ricaricare le batterie a tutta la squadra.

Il calendario è dalla nostra parte ed il Frosinone sarà il nostro collaudo più importante. Nelle ultime partite servono grinta e concretezza e si eviti che un cannoniere come Coda debba essere ammonito per una azione difensiva nella nostra metà campo. La mia logica mi fa dire che dovrebbe essere il contrario.