Verso Perugia – Lecce, vittoria dei giallorossi nell’ultima sfida al “Renato Curi”

Per la 28esima giornata (nona del girone di ritorno) il Lecce ritorna, dopo quasi tre anni, allo stadio “Renato Curi” di Perugia. I biancorossi umbri ospiteranno i giallorossi, in campionato, per la 14esima volta. Nelle precedenti 13 partite giocate in casa dei grifoni (4 in Serie A, 8 in B e 1 in Lega Pro; solo le prime due al vecchio campo “Santa Giuliana”), il Lecce ha ottenuto 2 vittorie (entrambe per 1-2), 6 pareggi (due 0-0, due 1-1 e due 2-2) e 5 sconfitte (un 1-0, un 2-0, due 2-1 e un 3-1). Le reti fatte dal Lecce, quindi, sono state 13 (la media di una partita) e quelle del Perugia 18 (media di quasi una rete e mezza).

Nelle 8 partite giocate in serie B il bilancio del Lecce registra 2 vittorie (due 1-2), 3 pareggi (due 0-0 e un 1-1) e 3 sconfitte (un 1-0, un 2-1 e un 3-1); i giallorossi hanno realizzato 7 reti e i grifoni 9.

Link Sponsorizzato

Quello del Perugia è stato per un lungo periodo un campo-tabù. Basti pensare che il Lecce vinse la prima partita nel 1948 (al vecchio campo “Santa Giuliana”) e poi dopo ben 71 anni, nel 2019, proprio nell’ultima partita allo stadio “Curi”, è arrivata la seconda vittoria. Entrambe le vittorie nel mese di maggio.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, sul campo perugino, una sola volta. Accadde il 5 dicembre 2012 per il terzo turno di Lega Pro a gironi. Aprilia, Lecce e Perugia (girone “c”) si contesero l’accesso alle semifinali. Il Perugia di mister Andrea Camplone sconfisse il Lecce di mister Franco Lerda per 2-1 (gol del momentaneo pareggio dell’albanese Ledian Memushaj). Le tre squadre arrivarono tutte a 3 punti, ma fu il Lecce a passare il turno grazie alla migliore differenza-reti.

Link Sponsorizzato

Perugia – Lecce, in campionato, tranne il mese di dicembre (in questo mese, però, si è giocata, come abbiamo visto, l’unica partita di Coppa Italia), si è disputata in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Nel mese di marzo si sono giocate due partite. Nel 1947 (fu la prima partita) finì 0-0; ne parleremo più avanti. La seconda, dopo 53 anni, nel 2000 ancora un pareggio, quella volta, però, per 2-2.

Nella sua storia il Lecce ha giocato nel giorno 6 marzo, fuori casa, le seguenti partite 7 partite: nel 1932, in Serie B, con il Como (Comense) ko per 2-0, nel 1949, in B, con lo Spezia 1-1, nel 1966, in C, con l’Akragas (Agrigento) ko per 1-0, nel 1977, in B, con il Brescia ko per 1-0, nel 1983, in B, con la Sambenedettese 0-0, nel 2005, in A, in casa dell’Inter ko per 2-1 e nel 2010, in B, con il Mantova 2-2.

La prima sfida tra le due squadre in Umbria risale a 75 anni fa. Si disputò il 23 marzo 1947, alla 23esima giornata, in serie B. Quel giorno i giallorossi del presidente Renato Bertelli e di mister Giovanni Brezzi (prese il posto del dimissionario Raffaele Anguilla dopo la 13esima giornata) giocarono con questa formazione: Gisberti; Alfonso, Monsellato; Russo, Natale, Gelsomino; Giannuzzi, Gavazzi, Pavesi, Magurano, De Santis; (quattro leccesi e un salentino in squadra). I biancorossi di mister Umberto De Angelis si schierarono, invece, con: Tussani; Salmoiraghi, Nebbia; Pompei, Fonda, Lombardi; Lazzarini, Roccasecca, Mosca, Piccioli, Bruni. L’arbitro fu il signor Giovanni Mosca di Napoli. La partita si chiuse sullo 0-0. L’inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno scrisse: “netto predominio dei locali – calci d’angolo 8-0 per il Perugia – il Lecce ha resistito all’assalto del Perugia grazie alla grande prestazione del trio difensivo”. Alla fine di quel campionato (il quinto per il Lecce in serie B) i giallorossi si classificarono al quarto posto con 35 punti e i biancorossi furono 11esimi con 30.

Troviamo giusto ricordare la prima storica vittoria ottenuta in casa del Perugia che risale, come abbiamo già ricordato, a 74 anni fa. L’11 aprile 1948, alla 25esima giornata, in Serie B, il Lecce, ancora del presidente Bertelli e di mister Raffaele Costantino (nato a Bari, giocò oltre con il Bari e la Roma anche 23 partite in Nazionale; fu il primo giocatore del calcio italiano ad essere convocato prima ancora di esordire in serie A), espugnò il vecchio campo “Santa Giuliana” (dal nome dell’omonima chiesa sita nei pressi del campo; il “Renato Curi” verrà inaugurato nel 1975). I giallorossi (quel giorno in maglia verde) si portarono in vantaggio al 20’ con il bomber Luigi Silvestri e raddoppiarono al 30’ con Ennio Battistelli, il Perugia segnò il suo gol al 50’ con Savino Mosca (nell’estate successiva verrà a giocare nel Lecce); finì, quindi 1-2 per i giallorossi. L’arbitro fu il signor Battista Tibaldi di Savona. Il cronista de La Gazzetta del Mezzogiorno, nel suo resoconto, riportò “una vittoria con un punteggio che ha detto di più che una netta superiorità, una maggiore volontà e una maggiore certezza nella vittoria – il gioco del Lecce è stato più armonioso nel gioco e più insidioso”. Alla fine di quel campionato il Lecce sfiorò una clamorosa promozione in serie A; si classificò al terzo posto insieme all’Arsenaltaranto con 43 punti a sole tre lunghezze dal Palermo (primo con 46 punti) che ottenne, così, la sua seconda promozione in serie A.

Un pareggio importantissimo. Il 19 maggio 1985, alla quintultima giornata, con il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Eugenio Fascetti in piena corsa per la prima storica promozione in serie A, la partita finì 0-0. Quel giorno gli spettatori furono 20.755; è record per un Perugia – Lecce. Il punto fu fondamentale perché alla fine il Lecce e il Pisa occuperanno il primo posto con 50 punti e insieme al Bari con 49 saranno promosse in Serie A. Il Perugia, con 48 punti, fu quarto. Se quel giorno il Perugia avesse vinto, alla fine, dietro al Pisa con 50 punti si sarebbero trovate al secondo posto Lecce, Bari e Perugia tutte con 49 punti (la “classifica avulsa” non era stata ancora istituita) e avrebbero dovuto scontrarsi negli spareggi per gli altri due posti utili per la promozione in Serie A.

L’ultima partita risale come già detto a tre anni fa. Il 22 aprile 2019, alla 34esima giornata (lunedì di “Pasquetta”), il Lecce di mister Fabio Liverani, dopo un’attesa di ben 71 anni e 11 giorni, sconfisse il Perugia di mister Alessandro Nesta per 2-1. Reti: 38’ La Mantia (L), 44’ Falzerano (P), 55’ Falco (L). I biancorossi giocarono con: Gabriel; Rosi, Gyomber, Cremonesi, Mazzocchi (82’ Falasco); Falzerano, Bianco, Dragomir (87’ Sadiq); Verre (77’ Han); Vido, Melchiorri. I giallorossi risposero con: Vigorito; Meccariello, Riccardi, Marino (67’ Arrigoni), Venuti; Majer, Tachtsidis, Petriccione (83’ Tabanelli); Mancosu; Falco, La Mantia (80’ Palombi). Arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata. All’88’ espulso il preparatore atletico del Lecce Maurizio Cantarelli e al 94’ il collaboratore tecnico del Perugia Massimo Lo Monaco. Spettatori: 7.878 (circa 300 i leccesi presenti). La trasferta era vietata ai residenti in Puglia non in possesso della “tessera del tifoso”.

Dopo la partita la classifica vedeva il Brescia al primo posto con 63 punti davanti al Lecce con 60. Nella successiva partita il Lecce batterà il Brescia e lo raggiungerà in vetta.

Vittorio Renna