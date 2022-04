Coldiretti Puglia, per il 1° maggio la guida al picnic perfetto nei mercati contadini, i trucchi da fave a grigliate in sicurezza

PUGLIA – Con il fine settimana del 1° maggio torna il picnic all’aria aperta con i trucchi per comporre il cestino perfetto da fave a pecorino, alla carne giusta per le grigliate, fino ai panini vegani. L’iniziativa è della Coldiretti che in Puglia organizza domani 30 aprile, dalle ore 10.00, nei mercati di Campagna Amica a Lecce in Via 95° Reggimento, a Taranto in Viale Virgilio 33 e a Brindisi in Viale Appia 226, la guida al picnic perfetto, dove saranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile tra l’altro imparare a riconoscere la fava fresca, scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di pecorini che l’Italia è in grado di offrire ma anche scoprire i segreti della grigliata contadina valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato ed apprendere come cucinare pratici piatti da picnic o preparare merende rustiche con l’aiuto degli agrichef, i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica.