Agrididattica: Coldiretti Puglia, Circular Tour con i ‘bimbi ecologi’ al Mercato Contadino di Lecce

LECCE – Dal gioco dell’oca alla lente magica, dalla coltivazione in bicchiere alle foglie d’arte, sono i laboratori in cui sono stati impegnati i ‘bimbi ecologi’ per il circular tour al mercato dei contadini a Lecce. Al mercato di Campagna Amica in Via 95° Reggimento Fanteria 110E a Lecce i bambini dell’Istituto Comprensivo “P. Stomeo-G. Zimbalo” e del IV° Circolo Cantobelli sono stati coinvolti in giochi e percorsi di sostenibilità, educazione alimentare e contro gli sprechi alimentari, uno spazio importante dedicato ai più piccoli con l’opportunità di giocare ed imparare, per educare a comportamenti virtuosi i piccoli consumatori del futuro.

Per aiutare tutto il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni e l’intero nucleo familiare, da anni il Progetto di Educazione alla Campagna Amica ha agevolato l’incontro tra i bambini e i prodotti agricoli ‘fatti’ dagli agricoltori. In Puglia negli ultimi 10 anni – riferisce Coldiretti Puglia – sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 200mila bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori.

Link Sponsorizzato

Il progetto per lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare riguarda le lezioni di agridattica a scuola con le donne di Coldiretti, con la necessità di garantire al contempo che nelle mense scolastiche siano somministrati agli studenti pasti preparati con prodotti agricoli del territorio a Km0, quando più di un pugliese su quattro (28%) ha una valutazione negativa dei pasti serviti nelle mense scolastiche dove si stima ne vengano consumati 90 milioni all’anno per 585.000 studenti, nella sola refezione della scuola dell’obbligo.

L’obiettivo è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque, formando consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti. “I percorsi virtuosi sull’approvvigionamento delle mense scolastiche con il cibo a Km0 dovranno diventare prioritari alla ripresa dell’attività didattica in presenza. Una netta maggioranza del 71% dei genitori ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene che dovrebbero essere serviti i piatti che piacciono di più”, insiste Fanizza.

Link Sponsorizzato

Necessaria la collaborazione tra Coldiretti Puglia, Campagna Amica ed il Servizio Tutela Consumatori della Regione Puglia per l’istituzione di un Osservatorio regionale che monitori e promuova l’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva che incide con le mense scolastiche sulla qualità della vita, dell’alimentazione e di conseguenza sulla salute di migliaia di studenti in età evolutiva.

Per assicurare il miglior rapporto prezzo/qualità, ma anche per educare le nuove generazioni, la Coldiretti sollecita a privilegiare negli appalti delle mense scolastiche i cibi locali e a km 0 che valorizzino le realtà produttive locali e riducano i troppi passaggi intermedi dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni, valorizzando i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura.

Il Circular Tour nasce dalla collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica ed Eni, un viaggio a tappe tra laboratori, contenuti multimediali e attività esperienziali per conoscere i principi dell’economia circolare e conoscere le nuove tecnologie che trasformano gli scarti organici in nuova energia.

1 of 3