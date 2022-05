Al via domani le “Giornate del Cinema Europeo” presso le scuole del territorio con la presentazione dei tre film finalisti del Premio Lux del Pubblico del Parlamento Europeo

LECCE – L’Associazione Culturale Art Promotion, in collaborazione con il Parlamento Europeo, presenta le “Giornate del Cinema Europeo”, evento di anticipazione della XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce nel prossimo autunno.

Con questo appuntamento il Festival del Cinema Europeo rinnova il suo impegno alla diffusione del cinema europeo ed alla formazione del pubblico, favorendo percorsi di approfondimento con una partecipazione attiva. L’evento, infatti, prevede la presentazione dei tre film finalisti concorrenti al Premio Lux del Pubblico 2022, riconoscimento istituito dal Parlamento Europeo per promuovere il cinema europeo e per rafforzare i legami tra la politica e i cittadini, invitando gli spettatori europei a diventare protagonisti attivi votando i loro film preferiti.

Le giornate in programma sono complessivamente 9 (6 dedicate esclusivamente alle scuole del territorio e 3 aperte al pubblico) e prevedono la presentazione, la proiezione ed il dibattito finale di approfondimento dei tre film finalisti della seconda edizione del Premio Lux del Pubblico, annunciati durante la cerimonia tenutasi l’11 dicembre scorso a Berlino: Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić, Great Freedom di Sebastian Meise, Flee di Jonas Poher Rasmussen.

Le pellicole selezionate sono ispirate a eventi reali, parlano di vulnerabilità e divisioni, ma anche del potere curativo della tolleranza e della compassione.

Iniziano domani gli appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole superiori (Liceo Tedone di Ruvo di Puglia, Liceo Banzi-Bazoli di Lecce, IIS Oriani-Tandoi e IISS Federico II Stupor Mundi di Corato e ITET Tannoia di Corato e Ruvo di Puglia) che saranno in grado di arricchire il programma di studi dal punto di vista storico-sociale e artistico-culturale e di animare un proficuo dibattito sulle tematiche attuali.

Con questa attività il Festival del Cinema Europeo mantiene vivo durante tutto l’anno la sua missione formativa.

A causa del perdurare delle difficoltà logistiche legate alla situazione emergenziale, è il Festival a “portare” agli studenti il cinema (e i suoi protagonisti) direttamente nelle scuole.

Di seguito gli appuntamenti in programma :

Giovedì 5 maggio Liceo Tedone, Ruvo di Puglia

Martedì 10 maggio Liceo Banzi-Bazoli, Lecce

Mercoledì 11 maggio ITET Tannoia, Corato

Venerdì 13 maggio IISS Federico II Stupor Mundi, Corato

Sabato 14 maggio IIS Oriani-Tandoi, Corato

Giovedì 19 maggio ITET Tannoia, Ruvo di Puglia

Gli studenti che seguiranno le “Giornate del Cinema Europeo” potranno contribuire alla scelta del film vincitore, partecipando alla più grande Giuria d’Europa, esprimendo il proprio giudizio sulla piattaforma di voto https://luxaward.eu/it#voting fino al 25 maggio 2022.

Per incentivare la partecipazione al voto, saranno estratti a sorte premi: i primi 10 vincitori riceveranno in premio un biglietto di andata e ritorno per Strasburgo, con visite alla sede del Parlamento europeo e l’opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio LUX del Pubblico che si terrà l’8 giugno 2022. I successivi 3 vincitori riceveranno ciascuno un abbonamento di un anno al servizio di streaming MUBI e i 3 successivi vincitori riceveranno ciascuno le locandine autografate dei film nominati.

Il nuovo premio nato dalla sinergia fra il precedente Premio LUX (istituito nel 2007 come simbolo dell’impegno del Parlamento europeo a favore della cultura) ed il People’s Choice Award (il premio della European Film Academy assegnato dagli spettatori) continuerà a creare ponti culturali in tutta Europa, mettendo in risalto le pellicole che si collocano al centro del dibattito pubblico europeo.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission, Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce e si pregia del Patrocinio del Parlamento Europeo.