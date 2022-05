Alla scoperta del Salento: Il Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano”

LECCE – Istituito nel 1868 su deliberazione del Consiglio provinciale di Terra d’Otranto, il Museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce si configura come il più antico museo pubblico della Puglia. A fondarlo fu proprio l’intellettuale e patriota salentino del XIX secolo dal quale prende il nome, Sigismondo Castromediano, duca di Cavallino. Quest’ultimo, a causa della sua attività anti-borbonica, fu incarcerato e condannato all’esilio; eletto, nel 1861, deputato del primo parlamento della storia d’Italia, riuscì a coniugare l’attività politica alla sua grande passione per gli studi storici e archeologici.

Inizialmente il museo “Sigismondo Castromediano” venne ospitato nell’ex Convento dei Padri Celestini, attiguo alla chiesa di Santa Croce. Successivamente venne trasferito nell’ex Collegio Argento (chiamato così dal padre gesuita che lo fondò nel 1888) che venne acquistato dalla Provincia di Lecce nel 1967, dove ha sede ancora oggi, in viale Gallipoli n°28.

Il complesso in questione venne restaurato dall’architetto Franco Minissi, che conservò l’antica facciata dell’edificio ma ne modificò completamente gli spazi interni, ampliandoli. Nel 1980, dopo un lungo periodo di lavori, il museo fu ufficialmente riaperto al pubblico con la visita dell’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Nel corso degli anni la struttura è stata, poi, oggetto di ulteriori restauri finalizzati a conferire una maggiore funzionalità all’intero edificio. Quelli più recenti risalgono al 2019 ad opera dell’Assessorato all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, e hanno completamente ridisegnato gli spazi museali, permettendone una fruizione innovativa e immersiva, grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia: sono stati installati, infatti, dei device hi-tech multimediali e touchpoint a disposizione dei visitatori, che offrono un’esperienza di consultazione efficace e in tempo reale, in una fusione tra storia e innovazione.

Il duca Sigismondo Castromediano si adoperò per arricchire le collezioni del museo, raccogliendo materiale di ogni tipo: da reperti archeologici provenienti da scavi, acquisizioni e donazioni, a dipinti, ceramiche di fabbriche salentine, avori e frammenti scultorei medievali e prerinascimentali.

Visitare il museo, oggi, significa immergersi in un viaggio alla scoperta del Salento dalla preistoria al 1900. Un’attenzione particolare è rivolta soprattutto alla civiltà messapica del VI secolo a.C, la quale occupava buona parte dell’attuale Salento, e alle sue capitali fortificate: Roca, Cavallino, Rudiae e Uxentum

Attualmente l’unica area visitabile è quella archeologica, che si divide tra piano terra e primo piano e che ha il proprio punto di forza nelle raccolte di ceramiche, cioè nei vasi attici a figure nere del VI secolo a.C e a figure rosse del V secolo d.C, italioti, àpuli, greci, messapici e di “Gnathia”. A questi si affiancano terrecotte, statuette, iscrizioni romane e bizantine, monete imperiali e bronzi di varie epoche e di diverse provenienze.

Una sezione apposita è dedicata, poi, a “Lupiae” (Lecce al tempo della conquista romana) in cui spiccano le statue marmoree che decoravano i luoghi di spettacolo, come il busto di Atena che si trovava all’interno del teatro romano di Lecce

L’esposizione archeologica si sviluppa in cinque sezioni, che vengono definite paesaggi culturali: quelli “di Mare” (che raccolgono reperti che venivano utilizzati a bordo delle navi, come le anfore vinarie e olearie o i cannoni che si trovavano sulle imbarcazioni militari); quelli “di Terra” (che riuniscono i materiali e i reperti rinvenuti all’interno delle grotte abitate dall’uomo sin dal Paleolitico o durante gli scavi); quelli dei “Vivi” (che radunano gli oggetti di uso quotidiano degli antichi come coppe, crateri, utensili di vario genere, giocattoli per i più piccoli, e così via); quelli dei “Morti” (nei quali si trova tutto ciò che è legato al culto dei defunti e alle pratiche funerarie, che è stato rinvenuto anche nei corredi funebri) e quelli “del Sacro” (in cui sono presenti gli oggetti legati alle pratiche cultuali dell’antichità).

Oltre alla collezione archeologica, il museo ospita anche una pinacoteca, di prossima apertura, dove verranno esposte opere che testimoniano gli influssi che i bizantini e i veneziani hanno avuto sugli artisti locali, dal Medioevo al XVIII secolo. Nello specifico si potranno ammirare i polittici di Lorenzo Veneziano (del 1380) e di Antonio e Bartolomeo Vivarini (1460-70). In aggiunta a questi, saranno in mostra i lavori di Paolo Finoglio, Pacecco De Rosa, Agostino Beltrano, Giovanni Andrea Coppola, Antonio Verrio, Andrea e Nicola Malinconico, Corrado Giaquinto, Francesco de Mura e Oronzo Tiso.

In fase di allestimento sono anche le sale che ospiteranno una ricca selezione di opere di età Barocca e di Ottocento e Novecento, realizzate da artisti salentini del calibro di Ciardo, Barbieri, Martinez, D’Andrea e Calò, solo per citarne alcuni.

Il museo Sigismondo Castromediano, inoltre, durante la pandemia ha rivestito un ruolo di vitale importanza: è diventato, infatti, uno degli hub vaccinali della città di Lecce. Le sue mura hanno accolto, dunque, migliaia di cittadini ai quali sono stati somministrati i vaccini anti-Covid e ancora oggi continuano a svolgere questa rilevante funzione.

Attualmente è possibile visitarlo dal martedì al venerdì dalle ore 19 alle ore 21, il sabato dalle 16 alle 21 e la domenica dalle ore 10 alle ore 21. L’ingresso è gratuito, così come gratuite sono le visite guidate con archeologi e storici dell’arte che il museo mette a disposizione tutti i venerdì alle ore 19, preferibilmente su prenotazione.

Il “Sigismondo Castromediano”, dunque, è un luogo che non solo racchiude al suo interno la storia del nostro territorio, ma che costituisce esso stesso un importante pezzo di storia.

