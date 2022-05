Arpal Puglia, ecco le 303 figure professionali ricercate nell’ambito territoriale di Lecce

LECCE – Sono 303 le figure professionali ricercate sul territorio nella settimana 9-16 maggio 2022 dai Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro che, dal giugno 2018, è l’ente strumentale tramite cui la Regione Puglia esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo l’erogazione dei servizi per l’impiego. Il report, che ha cadenza settimanale, è uno strumento attraverso il quale poter agevolare la diffusione delle offerte di lavoro quotidianamente pubblicate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e consultabili dagli utenti anche utilizzando l’app “Lavoro per te Puglia”.

Gli annunci raccolti in questa pubblicazione sono 78, organizzati per macrosettori economici. Particolare attenzione è riservata alle vacancy relative esclusivamente a persone con disabilità (art.1 L. 68/99) o appartenenti a categorie protette (art.18 L. 68/99), per cui sono aperte complessivamente, al momento, 15 posizioni.

In questo periodo, turismo e ristorazione sono i settori in cui, anche attraverso i Centri per l’Impiego, si cercano più collaboratori, per un totale di 143, da assumere con contratti di lavoro stagionali ma anche a tempo indeterminato.

Nel campo multiservizi, in parte indotto legato ai primi, si cercano 56 lavoratori. Le aziende si sono rivolte ai Centri per l’Impiego, inoltre, per ricercare 18 dipendenti da impiegare nelle costruzioni e installazione impianti; 14 nel commercio; 10 nel metalmeccanico; 8 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero. Sono 16, invece, le posizioni aperte nell’ambito delle professioni sanitarie e dei servizi alla persona. Ulteriori figure professionali sono ricercate nei settori agricoltura-agroalimentare-manutenzione del verde, artigianato, immobiliare, trasporti.

Per pubblicare le proprie offerte di lavoro o per rispondere agli annunci, aziende e cittadini possono rivolgersi ai dieci Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro

Offerte riservate solo a persone con disabilità (ex art.1 L. 68/99)

8 COADIUTORI AMMINISTRATIVI ASL LECCE

Avviso pubblico di selezione riservato a disabili (ex art. 1 L.68/99) iscritti, alla data dell’11-4-2022, nell’elenco speciale dell’Ambito territoriale di Lecce, per avviamento numerico di n. 8 unità, a tempo pieno e indeterminato, di “Coadiutore amm.vo” cat. B, presso ASL di Lecce.

Le domande potranno essere presentate, a partire dalle ore 8.30 del 16.05.2022 ed entro e non oltre le ore 11.30 del 20.05.2022, esclusivamente tramite PEC compilando l’apposito modulo e allegato, scaricabili, unitamente all’Avviso pubblico, dal portale www.pugliaimpiego.it.

ADDETTO ALLO STIRO E CONTABILITÀ A GALATONE

Azienda operante nel settore della moda ricerca, a Galatone, un/a operaio/a da impiegare come addetto allo stiro e contabilità e rientrante nella categoria disabili (INVALIDI) ex art.1 L. 68/99.

Gli interessati possono inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parola chiave “disabili”) all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 16 maggio 2022. Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta 2260/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

AIUTO CUCINA, ADDETTO AL BANCO E AI TAVOLI A LECCE

A Lecce, azienda operante nel settore della ristorazione ricerca un aiuto in cucina, addetto al banco e ai tavoli appartenente alla categoria disabili (INVALIDI) ex art.1 L. 68/99.

Candidature entro il 16 maggio 2022 inviando all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parola chiave “disabili”). Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta 2195/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Offerte riservate solo ad iscritti a categorie protette (ex art.18 L. 68/99)

Si specifica che nell’art.18 L 68/99 NON rientrano le persone con disabilità e/o invalide iscritte negli appositi elenchi provinciali in base all’art.8 L. 68/99. Rientrano, invece, i seguenti soggetti:

• orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

• coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto;

• profughi italiani rimpatriati;

• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;

• familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto;

• testimoni di giustizia;

• orfani per crimini domestici (categoria introdotta dall’art. 6 L. 4/2018).

• “care leavers” (neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per essere stati allontanati, in minore età, sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. Categoria introdotta dall’art. 67 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020).

2 CARRELLISTI E CARROPONTISTI A LECCE

Azienda operante nel settore della metalmeccanica ricerca due carrellisti e carropontisti appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99.

Gli interessati possono inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parole chiave “categorie protette”) all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 16 maggio 2022. Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta 2247/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

MODELLISTA PER PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO A NARDÒ

Azienda operante nel settore della produzione di capi di abbigliamento ricerca un modellista, prototipista e campionarista da assumere nel proprio stabilimento a Nardò e appartenente alle categorie protette di cui all’art.18 co.2 Legge 68/99.

Chiunque interessato invii il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parole chiave “categorie protette”) all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 24 maggio 2022. Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta 1834/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

AUTISTA ADDETTO A RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Azienda BIOSUD ricerca un autista addetto alla raccolta e trasporto rifiuti. Contratto: tempo determinato della durata di 6/12 mesi. Il luogo di lavoro è Lecce. È richiesto il possesso della patente C-E + CQC e ADR.

Chiunque interessato può inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parole chiave “categorie protette”) all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it, entro il 24 maggio 2022. Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta 1828/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

SALUMIERE A CASTRIGNANO DEL CAPO

Azienda del commercio di prodotti alimentari ricerca un salumiere ambo sessi per punto vendita a Castrignano del Capo. Propone un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. L’offerta è rivolta preferibilmente a diplomati, con competenze informatiche medie, conoscenza media della lingua inglese, possesso della patente B.

Entro il 24 maggio 2022, gli interessati possono inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it (ricercalo con parole chiave “categorie protette”) all’indirizzo di posta elettronica idodisabili.lecce@regione.puglia.it. Nell’oggetto della mail va obbligatoriamente esplicitato il codice offerta n. 1823/2022. Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel. 0832/373532.

Settore turismo e ristorazione

PARCO ACQUATICO “SPLASH” DI GALLIPOLI ASSUME 62 LAVORATORI

Per il parco acquatico “SPLASH” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alla manutenzione (carpentieri, saldatori, pittori, falegnami, muratori) e 2 carrozzieri, entrambe figure per cui è richiesta esperienza quinquennale; 5 addetti alle attrazioni; 6 addetti alle pulizie; 4 cuochi e/o aiuto cuochi con pregressa esperienza; 5 barman con esperienza e attestato HACCP; 3 giardinieri con esperienza e patente B; 10 camerieri di sala; 20 assistenti bagnanti con possesso brevetto; 2 webmaster/grafici con certificazione informatica. A tutti si offre un contratto di lavoro a tempo determinato full time, articolato su turni, applicando il CCNL CISAL Turismo.

Candidature entro il 16 maggio 2022, inviando via mail a ido.gallipoli@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare nell’oggetto il codice offerta 2107/2022 (addetti alle attrazioni), 2132/2022 (addetti alla manutenzione), 2136/2022 (carrozzieri/e), 2154/2022 (addetti/e pulizie), 2157/2022 (cuoco e aiuto-cuoco), 2162/2022 (barman), 2168/2022 (camerieri/e), 2171/2022 (assistenti bagnanti), 2173/2022 (giardinieri), 2178/2022 (webmaster/grafico). Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

RIVABELLA, STABILIMENTO BALNEARE CERCA BAGNINO E AIUTO BARISTA

Stabilimento balneare di Rivabella (Gallipoli) cerca un bagnino/a di salvataggio e un aiuto barista. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato full time.

Entro il 24 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1941/2022 (bagnino/a), 1955/2022 (aiuto barista) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

BAGNINI E BANCONISTI BAR PER LIDO A GALLIPOLI

A Gallipoli si cercano due bagnini/e di salvataggio e due banconisti/e per il bar di un lido a Padula Bianca. Richiesta conoscenza delle lingue inglese e francese. Si propone contratto di lavoro part time articolato per turni.

Entro il 24 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1958/2022 (bagnino/a) e 1959/2022 (banconista) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

RISTORANTE CERCA 6 DIPENDENTI DA ASSUMERE A GALLIPOLI

Ristorante di Gallipoli cerca tre camerieri, un aiuto-pizzaiolo, un aiuto-cuoco e un lavapiatti. Si richiede età minima 18/35 anni e preferibilmente la conoscenza delle lingue inglese e francese. Si propone rapporto di lavoro a tempo determinato full-time.

Entro il 16 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2094/2022 (cameriere/a), 2097/2022 (aiuto-pizzaiolo), 2099/2022 (aiuto-cuoco) e 2106/2022 (lavapiatti) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

4 AIUTO-BANCONISTI A BAIA VERDE

A Baia Verde (Gallipoli), si cercano 4 aiuto-banconista/addetti alla vendita per rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time e con turnazioni.

Entro il 16 maggio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2184/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

GALLIPOLI: SI CERCANO PIZZAIOLO, ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI CALZONI E CAMERIERE

Pizzeria di Gallipoli cerca un cameriere, un addetto alla produzione di calzoni fritti e un pizzaiolo (con esperienza anche minima nelle mansioni) da assumere a tempo determinato part time. L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1963/2022 (cameriere/a), 1964/2022 (produzione calzoni) e 1965/2022 (pizzaiolo/a) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

SANT’ISIDORO, BAR-PIZZERIA RICERCA 4 COLLABORATORI DA GIUGNO A SETTEMBRE

Bar-pizzeria con sede a S. Isidoro (Nardò) ricerca collaboratori da inserire nella posizione di pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, barista e cameriere per servizio ai tavoli. Si richiede esperienza nelle mansioni di pizzaiolo e barista. Le risorse dovranno allestire e riordinare la sala, prendere le ordinazioni e servire i clienti. Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva da giugno a settembre 2022. Candidature entro il 16 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2147/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

RISTORANTE DI PORTO CESAREO CERCA CUOCO E CAMERIERE CON ESPERIENZA

A Porto Cesareo, un ristorante-pizzeria cerca un cuoco/a e un cameriere/a di sala, con comprovata esperienza nel settore. Il primo dovrà gestire la cucina per la preparazione di piatti principalmente a base di pesce. Il secondo sarà responsabile della gestione della sala e pertanto si cerca una persona empatica, socievole, volenterosa, seria ed affidabile. Orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 19.00 alle 23.00. Sabato e domenica, anche dalle 11.00 alle 15.00. Si offre contratto part time a tempo indeterminato per la figura del cuoco, contratto stagionale per il cameriere.

Candidature entro il 16 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2329/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

2 CUOCHI PER PRESTIGIOSA STRUTTURA A OTRANTO

Prestigiosa struttura ricettiva con sede a Otranto cerca, per la stagione estiva, due cuochi per la creazione e realizzazione dei menu della struttura, controllo preparazioni, controllo qualità e supervisione della cucina. I candidati ideali hanno esperienza minima di due stagioni, sono automuniti e disponibili full time per 6 giorni a settimana nel turno del pranzo o, in alternativa, della cena. Il contratto proposto ha decorrenza immediata e durata di 5 mesi.

Candidature entro il 30 maggio 2022, inviando via mail a ido.maglie@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2077/2022. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

ALBERGO DI OTRANTO ASSUME 11 DIPENDENTI

Per questa stagione estiva, una struttura ricettiva con sede a Otranto ricerca uno chef e un aiuto chef con esperienza di almeno un anno e diploma alberghiero; un pasticciere con esperienza; tre cameriere/i ai piani e tre cameriere/i di sala con esperienza anche minima; due addetti reception con esperienza di almeno un anno in accoglienza e registrazione clienti, gestione pagamenti ed emissione fatture. Richiesta disponibilità per 6 giorni lavorativi con turni. Il contratto proposto è di 5 mesi (da maggio a settembre).

Per candidarsi, bisogna inviare entro il 27 maggio 2022 all’indirizzo mail ido.maglie@regione.puglia.it il modello scaricabile dagli annunci riportati su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 1990/2022 (chef), 1989/2022 (aiuto chef), 1992/2022 (pasticciere), 1986/2022 (camerieri ai piani), 1987/2022 (camerieri sala), 1988/2022 (receptionist). Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

7 CAMERIERI AI PIANI IN HOTEL OTRANTO

La società IHS spa ricerca 7 camerieri ai piani da impiegare in hotel a Otranto. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Non sono richiesti particolari requisiti. Entro il 16 maggio 2022, si può inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2261/2022 – al seguente indirizzo mail ido.martano@regione.puglia.it. Per info, CPI Martano: tel. 0832/373345.

PORTO BADISCO, RISTORANTE ASSUME 5 DIPENDENTI

A Porto Badisco, si cercano cinque dipendenti per un ristorante, da assumere full time per la stagione estiva. In particolare, sono richieste le figure di un lavapiatti anche alle prime armi; di un aiuto cuoco, due camerieri di sala e un barista, tutti con esperienza.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1944/2022 (lavapiatti), 1945/2022 (aiuto cuoco), 1946/2022 (camerieri), 1947/2022 (barista), entro il 24 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373448.

TORRE DELL’ORSO, CUOCO CAPO PARTITA PER STAGIONE ESTIVA

Il ristorante “Mercato del Pesce” di Torre dell’Orso ricerca, per la stagione estiva, un cuoco capo partita con qualifica alberghiera ed esperienza di almeno 3 anni in strutture ricettive e ristoranti alla carta. Il candidato, che dovrà essere automunito, sarà impiegato con contratto a tempo determinato di 4 mesi full time con turni mattina e pomeriggio. Si richiede competenza, autonomia e professionalità.

Ci si candida inviando via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1785/2022 – entro il 17 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

RISTORANTE DI ALEZIO ASSUME 4 COLLABORATORI

Ristorante di Alezio seleziona un cameriere, un aiuto cameriere, un aiuto cuoco e un lavapiatti da assumere a tempo determinato full time.

Per candidarsi, inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it entro il 16 maggio 2022 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2221/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

2 AIUTO-CUOCO E 1 CAMERIERE AD ALEZIO

Attività ristorativa di Alezio cerca 2 aiuto-cuochi/e ed un/a cameriere/a. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato full-time.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1966/2022 (aiuto-cuoco/a), 1852/2022 (cameriere/a) all’indirizzo mail: ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

4 CAMERIERI E 1 AIUTO CUOCO A PATÙ

Il “Bar del Moro” di Marina di San Gregorio, a Patù, cerca 4 camerieri e un aiuto cuoco da assumere con contratto a tempo determinato full time e/o part time misto. Si applica CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Ci si candida entro il 16 maggio 2022, inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2182/2022 – all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Per info, CPI Tricase: tel. 0832.373584.

AD ANDRANO SI CERCANO AIUTO CUOCO, CAMERIERE E LAVAPIATTI

“Marè Ristorante di Frisullo Luigi”, a Marina di Andrano, ricerca un aiuto cuoco, un cameriere, un lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato full time e/o part time. Requisito necessario per il cameriere è la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi, è necessario inviare il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2176/2022 – entro il 16 maggio 2022 all’indirizzo mail ido.tricase@regione.puglia.it. Info, CPI Tricase: tel. 0832/373584.

A POGGIARDO SI ASSUME CHEF CAPO PARTITA A TEMPO INDETERMINATO

Noto ristorante di Poggiardo cerca uno chef capo partita da inserire in maniera stabile nell’organico con contratto a tempo indeterminato. È richiesta un’esperienza pluriennale consolidata e la disponibilità per un full time nelle ore serali.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2153/2022 – entro il 3 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832/373448.

AIUTO PIZZAIOLO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO

Pizzeria di Poggiardo cerca un aiuto pizzaiolo anche senza esperienza, ma con attitudine per la mansione e disponibilità ad apprendere. È richiesto un impegno full time nelle ore serali per 6 giorni lavorativi. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1952/2022 – entro il 24 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373448.

A CAMPI SALENTINA, BAR PASTICCERIA CERCA BANCONISTA E CAMERIERE

Bar pasticceria con sede a Campi Salentina cerca un banconista di bar con esperienza anche minima e un cameriere/a addetto alla vendita di prodotti di pasticceria e gelateria. Richiesta disponibilità a lavorare su turni. Si propone contratto di lavoro part time.

Candidature entro il 23 maggio 2022, inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1948/2022 (banconista) e 1940/2022 (cameriere) – all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

APPRENDISTA BARISTA A COPERTINO

A Copertino, si cerca un apprendista barista per la gestione quotidiana del bar, la preparazione di bevande calde (caffè, cappuccino ecc), drink, aperitivi e piatti veloci. Si richiedono massima serietà, disponibilità e dinamicità. Orario di lavoro: full time

Candidature entro il 19 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1977/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

BARISTA AL CIRCOLO TENNIS DI GALATINA

Il Bar del Circolo Tennis di Galatina cerca un/a barista con esperienza minima di un anno. Si propone contratto di lavoro part time tempo indeterminato/tempo determinato.

Entro il 13 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2058/2022 – all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. Info: CPI Galatina: Tel: 0832/373362.

2 BANCONISTI BAR A MAGLIE

Il “Caffè Leopardi” di Maglie cerca 2 giovani banconisti per la gestione del bar, sia per la somministrazione a banco che per il servizio ai tavoli. Richieste un’esperienza almeno biennale e la conoscenza delle norme basilari di sicurezza, igiene e HACCP. Il contratto proposto è inizialmente a tempo determinato per 6 mesi, con possibilità di conferma a tempo indeterminato. Richiesto impegno part time di 4 ore su 5 giorni lavorativi su turni.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1581/2022 – entro il 12 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832/373448.

COLAZIONI E COCKTAIL, A MELISSANO SI CERCANO 4 BARISTI

Bar di Melissano è alla ricerca di 4 baristi/e per la preparazione di colazione e cocktail, da assumere a tempo determinato full time.

Candidature entro il 24 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1982/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

PASTICCIERE FULL TIME A MELISSANO

Pasticceria con sede a Melissano ricerca un pasticciere/a per la preparazione di torte, pasticcini, cornetti e rosticceria. È preferibile la conoscenza della lingua inglese. Assunzione a tempo determinato full time.

Entro il 24 maggio 2022, gli interessati potranno inviare la propria candidatura, attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1980/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

CAMERIERE/A DI SALA A MARINA DI ALLISTE

Struttura turistico/alberghiera della Marina di Alliste ricerca un cameriere/a di sala per la predisposizione della sala ristorante e l’accoglienza clienti. Richieste minima esperienza nella mansione e buona conoscenza della lingua inglese. Contratto proposto: tempo determinato full time.

Entro il 24 maggio 2022 si può inviare la propria candidatura, attraverso il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1998/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

1 ADDETTO ALLE CONSEGNE A GALLIPOLI

Attività di commercio di prodotti alimentari a Gallipoli cerca un addetto/a alle consegne/ magazziniere per rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time. Previsto l’uso del mezzo aziendale.

Candidature entro il 16 maggio 2022, inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2228/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

Sanità e servizi alla persona

10 INFERMIERI PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO

A Casarano, complesso poliriabilitativo e socio sanitario privato seleziona, per ampliamento organico, 10 infermieri/e professionali da assumere a tempo indeterminato full time. È previsto affiancamento iniziale con il personale già presente.

Per candidarsi, entro il 16 maggio 2022 bisogna inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2233/2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

A TRICASE SI CERCA INFERMIERE ANCHE NEOLAUREATO

Società Cooperativa di Tricase operante nel settore sanitario cerca urgentemente un infermiere/a professionale, anche neolaureato, da inserire in organico. Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato CCNL Cooperative Sociali.

Entro il 20 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2127/2022 – all’indirizzo mail: ido.galatina@regione.puglia.it. Info, CPI Galatina: Tel. 0832- 373362

A CUTROFIANO SI ASSUMONO TECNICI DI RADIOLOGIA E ORTOPEDICO

Azienda del settore sanitario con sede a Cutrofiano cerca un tecnico di radiologia e un tecnico ortopedico. Contratto di lavoro da concordare. Orario articolato su turni.

Entro il 20 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2139/2022 (tecnico radiologo) o 2145/2022 (tecnico ortopedico) – all’indirizzo mail ido.galatina@regione.puglia.it. Info: CPI Galatina: Tel. 0832- 373362

A SAN CASSIANO, RSA CERCA INFERMIERE E FISIOTERAPISTA

Per ampliamento di organico, la RSA Giovanni Catamo di San Cassiano cerca un infermiere/a da assumere a tempo indeterminato full time, e un fisioterapista per collaborazione o con partita Iva. Non è richiesta esperienza pregressa, ma è necessario possedere il titolo di studio abilitante l’esercizio della professione, la patente di guida e dare la disponibilità a prestare la propria attività lavorativa seguendo turni alternati mattina/pomeriggio (si esclude turno notturno). La richiesta ha carattere di URGENZA.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1676/2022 (per infermiere) e 1677/2022 (per fisioterapista) – entro il 17 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832/373448.

UN OTTICO CON ESPERIENZA A POGGIARDO

Negozio di ottica con sede a Poggiardo ricerca un ottico diplomato con esperienza specifica nei controlli sulla misurazione ottica. Il candidato ideale è automunito, ha una conoscenza di base informatica ed è disponibile full time inizialmente per un contratto a tempo determinato, che può essere trasformato a tempo indeterminato.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1938/2022 – entro il 24 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832-373448.

Agricoltura, agroalimentare, manutenzione del verde

AZIENDA ORTOFLORICOLA RICERCA 2 BRACCIANTI AGRICOLI

A Casarano, azienda operante nel settore ortofloricolo ricerca due braccianti agricoli per svolgere mansioni di coglitore di frutti e ortaggi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full time.

Per candidarsi, inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it entro il 16 maggio 2022 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2256/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

GIARDINIERE MANUTENTORE PER STRUTTURA TURISTICA AD ALLISTE

Mini catena di “Boutique Hotels e Resorts” con sede ad Alliste seleziona un giardiniere da assumere a tempo determinato full time o con contratto di apprendistato.

Per candidarsi, inviare il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it entro il 16 maggio 2022 – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2197/2022 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

VEGLIE, AZIENDA ALIMENTARE CERCA ADDETTO ALLA PRODUZIONE

Azienda specializzata nella produzione di prodotti alimentari per pasticcerie e rosticcerie cerca, per la propria sede di Veglie, un addetto/a alla produzione alimentare, anche alla prima esperienza. È preferibile una formazione in area alberghiera e si richiede disponibilità a lavorare su turni. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, applicando il CCNL Alimentari Artigianato.

Candidature entro il 20 maggio 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2112/2022 all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

Artigianato

4 SMALTATORI/DECORATORI SU CERAMICA A CUTROFIANO

Benegiamo srl di Cutrofiano cerca 4 smaltatori/decoratori su ceramica. Si propone contratto part-time a tempo determinato. CCNL Artigianato. Retribuzione mensile: min 700 max 1000 € mensili.

Entro il 20 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2161/2022 – all’indirizzo mail: ido.galatina@regione.puglia.it. Info: CPI Galatina: Tel. 0832/373362.

Settore tessile-abbigliamento-calzaturiero

RICAMI A MANO E UNCINETTO, AZIENDA SPECIALIZZATA CERCA ESPERTE

Azienda di Nardò specializzata in ricami fatti a mano su capi di abbigliamento è alla ricerca delle seguenti figure professionali: una ricamatrice a mano; un’esperta in uncinetto, applicazioni di decorazioni, inserti in tessuto e rifiniture fatte a mano su capi di abbigliamento; un addetto/a al controllo finale. Requisiti: ottima manualità nella lavorazione di tessuti di qualità; capacità di lavorare in squadra e precisione. Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato full time.

È possibile candidarsi entro il 23 maggio 2022, inviando via mail il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2028/2022 – all’indirizzo ido.nardo@regione.puglia.it. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

A NARDÒ, FULL TIME PER ADDETTI A MACCHINA LINEARE E CONTROLLO CAPO FINALE

A Nardò, azienda del settore ricerca un addetto/a alla macchina lineare e uno al controllo finale dei capi di abbigliamento. Si offre contratto full time a tempo indeterminato.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1977/2022 – all’indirizzo mail ido.nardo@regione.puglia.it. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

TIROCINIO PER CONDUTTORE MACCHINE DI MAGLIERIA A CASTRIGNANO DEI GRECI

Azienda di fabbricazione di articoli per maglieria ricerca un giovane volenteroso per apprendere la mansione di addetto alla conduzione di macchine di maglieria. Si offre tirocinio formativo di 6 mesi finalizzato all’assunzione stabile nell’organico aziendale. Non è richiesta esperienza specifica, ma una buona predisposizione all’utilizzo degli applicativi informatici può costituire un requisito preferenziale. L’orario di lavoro previsto è pari a 30 ore con un’indennità di presenza e integrazione economica dell’azienda.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2116/2022 – entro il 3 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832/373448.

MELPIGNANO, SI CERCANO SARTO/A MACCHINISTA E STIRATRICE

“Eva Confezioni” di Melpignano cerca un sarto/a macchinista e un stiratore o stiratrice da assumere con contratto a tempo determinato, finalizzato a futuro inserimento a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è full time dalle 7.30 alle 16.00 (con pausa pranzo) per 5 giorni a settimana. Richiesta esperienza minima di un anno.

Per candidarsi, inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1969/2022 (per sarto/a) e 1970/2022 (per stiratrice) – entro il 26 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

Commercio

OTRANTO, NEGOZIO DI TESSITURA ARTIGIANALE CERCA COMMESSO/A

“Lillo Creazioni Artigiane” ricerca, per il proprio punto vendita di Otranto, un addetto/a alla vendita di creazioni artigianali di tessitura da assumere per la stagione estiva. Richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera. L’esperienza costituisce titolo di preferenza. L’orario di lavoro proposto è part time per i mesi di maggio e giugno e successivamente full time con turni avvicendati mattina/pomeriggio.

Candidature entro il 3 giugno 2022, inviando via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2125/2022 – all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

ADDETTO/A ALLE VENDITE PER NEGOZIO OVS A SURANO

OVS cerca un addetto/a alle vendite per la sede di Surano con esperienza di almeno un anno, patente di guida e buone conoscenze informatiche. La conoscenza di una lingua straniera costituisce requisito preferenziale. Il candidato ideale è flessibile e disponibile a svolgere la prestazione lavorativa full time con turno spezzato per 6 giorni lavorativi. Può essere richiesta saltuariamente la prestazione di lavoro straordinario in base alle necessità aziendali. Previsto un inquadramento di V livello del settore Commercio e una retribuzione pari ad 1.150 euro mensili.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2088/2022 – entro il 30 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Poggiardo: tel. 0832/373448.

8 SCAFFALISTI PER SUPERMERCATO A GALLIPOLI

Società cooperativa ricerca 8 scaffalisti per un supermercato con sede a Gallipoli.

Le risorse dovranno rifornire e sistemare la merce negli appositi scaffali. Si richiede di essere automuniti e si offre contratto a tempo determinato part time.

Entro il 16 maggio 2022, chiunque interessato può inviare via mail a ido.nardo@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2185/2022. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

COMMESSA/O DI BANCO A TEMPO INDETERMINATO A NARDÒ

Azienda del settore alimentare con sede a Nardò cerca un commesso/a di banco per occuparsi di taglio salumi e formaggi, rifornimento e pulizia del banco, servizio al cliente etc. Si richiedono affidabilità, massima serietà e approccio positivo al cliente. Si offre contratto tempo indeterminato part time dalle ore 16.30 alle ore 21.00.

Entro il 16 maggio 2022, gli interessati possono inviare via mail a ido.nardo@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2120/2022. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

MINIMARKET DI RIVABELLA ASSUME TRE DIPENDENTI

A Rivabella (Gallipoli), per minimarket che svolge anche il servizio di edicola tabacchi e chiosco in spiaggia, si cerca un/a addetto/a alla gestione del magazzino, un salumiere/a per banco e gastronomia d’asporto e un/una addetta alla vendita che sappia usare anche il registratore di cassa. Si propone a tutti contratto di lavoro a tempo determinato full time.

Entro il 24 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1951/2022 (magazziniere), 1953/2022 (salumiere), 1954/2022 (commesso/a) – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

Costruzioni e installazione impianti

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER CARPENTIERI, MURATORI E MANOVALE

Per i suoi cantieri sparsi in tutta la provincia, azienda edile di Nardò ricerca 2 carpentieri e 2 muratori edili specializzati con esperienza pluriennale e in grado di lavorare in autonomia, oltre che un manovale edile. I primi si occuperanno di preparare i materiali, realizzare opere in muratura e intonacatura, costruire e montare armature e puntellature e delle altre attività correlate alle mansioni. Il manovale sarà impiegato nelle operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature, pulizia di macerie e detriti, attività di supporto al muratore. Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato. Richieste propensione al lavoro di squadra, adattabilità e disponibilità.

Entro il 16 maggio 2022, ci si può candidate inviando via mail a ido.nardo@regione.puglia.it il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it esplicitando nell’oggetto della mail il codice offerta 2138/2022. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

MELPIGNANO, SI CERCANO 6 MURATORI/MANOVALI/CARPENTIERI

Per nuove commesse in ambito provinciale, “L’Edilanchora srl” di Corigliano d’Otranto ricerca, per la sede di Melpignano, due muratori, due carpentieri e due manovali muratori. Per le prime due figure sono richiesti almeno quattro anni di esperienza, mentre i manovali possono anche essere alle prime armi. I candidati dovranno avere autonomia nel raggiungimento della sede di lavoro per poi recarsi presso i cantieri con il mezzo aziendale. È richiesto impegno full time o part time e viene offerto un contratto di lavoro di un mese finalizzato ad eventuale inserimento a tempo indeterminato.

Entro il 3 giugno 2022 ci si può candidare inviando via mail all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it. Bisogna obbligatoriamente indicare il codice offerta 2175/2022 (muratori), 2179/2022 (carpentieri), 2177/2022 (manovali). Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

INTONACATORE E PAVIMENTISTA PER CANTIERI SU LECCE E BRINDISI

Azienda edile con sede a Squinzano cerca un operaio intonacatore e un pavimentista per i propri cantieri nelle province di Lecce e Brindisi. È richiesta esperienza minima nella mansione e si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato – CCNL Edilizia.

Candidature entro il 20 maggio 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2114/2022 (intonacatore) e 2119/2022 (pavimentista) – all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

MANOVALE EDILE A GALATONE

A Galatone, si cerca un manovale edile da assumere part time. Si richiedono massima serietà, disponibilità e dinamicità. Il lavoratore sarà impiegato nel carico-scarico di materiali e attrezzature dai mezzi dell’impresa edile, nella preparazione e ripulitura dei cantieri e nelle altre attività specifiche della mansione.

Entro il 20 maggio 2022, chiunque interessato può inviare via mail a ido.nardo@regione.puglia.it il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it, indicando obbligatoriamente il codice offerta 2319/2022. Per info, CPI Nardò: tel. 0832/373394.

MANUTENTORE CALDAIE E IMPIANTI RISCALDAMENTO

“Giustizieri Impianti” con sede a Neviano cerca un manutentore di caldaie a gas e impianti di riscaldamento da assumere a tempo determinato o indeterminato, full time. Requisiti: almeno 3 anni di esperienza nelle mansioni. Retribuzione annua lorda: 15.000 euro circa. Benefit aziendale: telefono cellulare.

Entro il 17 maggio 2022 ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2100/2022 – all’indirizzo mail: ido.galatina@regione.puglia.it.. Info: CPI Galatina: Tel. 0832/373362.

2 INSTALLATORI E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI

Azienda con sede di lavoro a Gallipoli cerca due installatori e manutentori termoidraulici da assumere a tempo determinato. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore e patente di guida cat. B.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1957/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

APPRENDISTATO PER ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici cerca un elettricista diplomato da avviare ad apprendistato per la durata di 6 mesi full time presso la propria struttura, con previsione di trasferte nella provincia di Lecce. Il candidato ideale è un giovane volenteroso, dinamico e automunito, con buona attitudine ad apprendere.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1562/2022 – entro il 12 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832/373448.

Settore immobiliare

SEGRETARIO/A PER AGENZIA IMMOBILIARE A OTRANTO

Agenzia Immobiliare “Casa Sì” di Otranto cerca un segretario/a per la gestione dell’ufficio, per accogliere e gestire i clienti, svolgere attività di segreteria e organizzare gli appuntamenti degli agenti. Il candidato ideale è una persona dinamica, diplomata, automunita, residenze in zone limitrofe e anche senza esperienza. Richieste la conoscenza del pacchetto Office e in generale una buona conoscenza informatica. Saper parlare inglese costituisce titolo preferenziale. L’Agenzia offre un contratto a tempo determinato fino al 31 ottobre con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Orario: full time distribuito su turni mattina e pomeriggio.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2009/2022 – entro il 27 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832/373448.

Industria del legno

10 FALEGNAMI PER ALLESTIMENTI INTERNI

Azienda di Galatina, operante nel settore legno/industria, ricerca 10 falegnami per lavori di allestimento interno in cantieri navali e civili. Il luogo di lavoro sarà all’interno di vari cantieri. È richiesta, infatti, la disponibilità alla mobilità nell’ambito dell’UE. Altri requisiti: almeno un anno di esperienza, conoscenza informatica pacchetto Office e conoscenza di base della lingua inglese. Si propone collaborazione a progetto.

Candidature entro il 24 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1996/22 – al seguente indirizzo mail: ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

AZIENDA ARTIGIANA CERCA 2 ADDETTI ASSEMBLAGGIO MOBILI

Azienda artigiana di Presicce-Acquarica ricerca 2 operai addetti all’assemblaggio, montaggio e smontaggio mobili. Sono richieste la conoscenza di base degli strumenti per la lavorazione del legno e disponibilità a trasferte sull’intero territorio nazionale.

Contratto proposto: tempo determinato full time.

Candidature entro il 24 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1995/22 – all’indirizzo ido.casarano@regione.puglia.it. Info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore metalmeccanico

INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Red Orange, azienda metalmeccanica di progettazione macchinari in espansione, cerca un giovane ingegnere meccanico neolaureato esperto nell’utilizzo di Cad e automunito per trasferimento presso la sede di San Benedetto del Tronto (AP), con possibilità di trasferte da effettuarsi presso clienti dislocati nella regione. L’azienda ha necessità di inserimento a tempo indeterminato full time e valuta le candidature anche ai fini di contratto di apprendistato.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1568/2022 – entro il 13 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO A SURBO

Azienda di Surbo, operante nella produzione di carpenteria metallica e meccanica di precisione conto terzi, cerca un collaboratore amministrativo. La figura dovrà ricoprire le seguenti mansioni: gestione della contabilità, amministrazione, controllo fatture e prima nota presso la sede dell’azienda.

Si richiedono esperienza professionale nel ruolo, ottime abilità informatiche, laurea o diploma in materie economiche. Sono altresì richieste buone capacità relazionali con colleghi, clienti e fornitori; capacità organizzativa, autogestione e pianificazione del proprio lavoro; capacità di problem solving; ottime doti di teamwork. Si propone contratto di lavoro a tempo determinato – CCNL Metalmeccanica.

Entro il 23 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1934/2022 all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

TIROCINIO FORMATIVO PER ADDETTO ALLA CONTABILITÀ

Azienda metalmeccanica di produzione infissi con sede a Campi Salentina è disponibile ad attivare un tirocinio formativo per addetto contabile al piazzale di carico e scarico e conteggio lavori. Si richiede diploma di maturità.

Candidature entro il 20 maggio 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2126/2022 all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

TIROCINIO FORMATIVO PER IMBALLAGGIO, LOGISTICA E PRODUZIONE

A Campi Salentina, azienda metalmeccanica di produzione infissi è disponibile ad attivare un tirocinio formativo per addetto all’imballaggio, alla logistica e alla produzione di pannelli per porte. Si richiede diploma di maturità.

Candidature entro il 20 maggio 2022 inviando il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2123/2022 all’indirizzo mail ido.campisalentina@regione.puglia.it. Info, CPI Campi Salentina: tel. 0832/373351.

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 2 FRESATORI CNC

Azienda con sede di lavoro a Torre Santa Susanna cerca due fresatori CNC (Controllo Numerico Computerizzato) da assumere a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 5 anni su centri di lavoro/fresatrici CNC a 3 assi con programmazione ISO/Heidenhain.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2043/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

2 TORNITORI CNC CON ESPERIENZA

A Torre Santa Susanna, si cercano due tornitori CNC (Controllo Numerico Computerizzato) da assumere a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: esperienza di 5 anni su TORNI CNC.

Entro il 16 maggio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2022/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

OPERAIO SERRAMENTISTA A SECLÌ

Azienda operante nel settore cerca un operaio fabbro serramentista per lavori di taglio, saldatura e realizzazione di serramenti. Si offre contratto di lavoro part time a tempo indeterminato o determinato.

Entro il 17 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1912/2022 – all’indirizzo mail: ido.galatina@regione.puglia.it. Info: CPI Galatina: Tel: 0832/373362.

MECCANICO AUTORIPARATORE A CASARANO

Autofficina di Casarano ricerca un meccanico autoriparatore con esperienza nel settore e diploma di perito industriale – indirizzo meccatronico. Contratto proposto: tempo determinato full time.

Candidature entro il 24 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1978/22 – all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore pulizie e multiservizi

10 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STRUTTURE RICETTIVE E RESIDENZIALI

Società operante del settore “pulizie e servizi” cerca 10 addetti/e alle attività di pulizie ordinarie e straordinarie presso strutture ricettive e residenziali. Si richiede esperienza nelle mansioni di almeno un anno e disponibilità mezzo proprio. Si propone un contratto di lavoro a tempo determinato con turni.

Entro il 16 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2086/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

5 ADDETTI/E SERVIZI PULIZIE PER STAGIONE ESTIVA A GALLIPOLI

Nel territorio di Gallipoli, si cercano 5 addetti/e ai servizi di pulizia da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva.

Entro il 24 maggio 2022, ci si può candidare inviando il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1967/2022 – all’indirizzo mail ido.gallipoli@regione.puglia.it. Info, CPI Gallipoli: tel. 0832/373578.

10 ADDETTI/E PULIZIE PER CONTRATTI 4/6 MESI

Azienda di pulizie e servizi cerca dieci dipendenti da impiegare presso strutture ricettive e residenziali dislocate in tutta la provincia di Lecce. È previsto un contratto a tempo determinato da 4 a 6 mesi con orario full time articolato su turni. Richieste un’esperienza minima di un anno, un’età dai 18 ai 45 anni, patente di guida. Non sono previste trasferte.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2051/2022 – entro il 28 maggio 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

3 ADDETTI ALLE PULIZIE A MELENDUGNO

“Pulizie Carrozzo srl” ricerca tre addetti alle pulizie locali, ambo sessi, da impiegare a Melendugno e provincia. Si offrono contratti a tempo determinato e indeterminato, full time o part time. Inquadramento qualificato 2. Requisito richiesto: patente B.

Candidature entro il 16 maggio 2022, inviando via mail il modulo scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2255/2022 – all’indirizzo ido.martano@regione.puglia.it. Per info, CPI Martano: tel. 0832/373345.

VEGLIE, 8 ADDETTI PULIZIE IN B&B E CASE VACANZE

Azienda con sede a Veglie cerca 8 addetti alle pulizie da impiegare in case vacanze e B&B. La figura ricercata è automunita e ha maturato esperienza. Inquadramento: tempo determinato di 4 mesi part time (30 ore circa in 6 giorni settimanali).

Entro il 23 maggio 2022, ci si può proporre inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 1519/2022 – all’indirizzo mail ido.lecce@regione.puglia.it. Info, CPI Lecce: tel. 0832/373333.

10 ADDETTE/I ALLE PULIZIE FULL TIME

Azienda privata con sede a Lecce ricerca dieci addetti ad attività di pulizie ordinarie e straordinarie presso strutture ricettive e residenziali, da impiegare in provincia di Lecce. Si offre contratto a tempo determinato full time, con turni. Requisiti richiesti: patente B e 1 anno di esperienza nel settore.

Entro il 13 maggio 2022 ci si può candidare inviando il modello di candidatura scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2010/2022 – all’indirizzo mail: ido.galatina@regione.puglia.it. Info, CPI Galatina: tel. 0832/373362.

10 ADDETTE/I ALLE PULIZIE A MATINO E DINTORNI

Azienda di Matino ricerca 10 addette/i alle pulizie e servizi. Richieste minima esperienza nella mansione, patente dei guida cat. B e uso del mezzo proprio. È preferibile la residenza a Matino o paesi limitrofi. Proposto contratto a tempo determinato full time.

Gli interessati/e potranno inviare il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2007/22 – entro il 24 maggio 2022, all’indirizzo mail ido.casarano@regione.puglia.it. Per info, CPI Casarano: tel. 0832/373490.

Settore trasporti

2 AUTISTI CON PATENTE D E CARTA CQC

Struttura ricettiva con sede a Otranto ricerca per la stagione estiva 2 autisti con patente D e carta CQC per il trasporto della clientela da e verso lido. Viene richiesto un impegno full time ed un’esperienza minima di un anno.

Per candidarsi, bisogna inviare via mail il modello scaricabile dall’annuncio riportato su lavoroperte.regione.puglia.it – indicando obbligatoriamente il codice offerta 2155/2022 – entro il 3 giugno 2022 all’indirizzo ido.maglie@regione.puglia.it. Info, CPI Maglie: tel. 0832-373448.

