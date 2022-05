Elezioni a Galatone, Intervista al sindaco Filoni: “Abbiamo scongiurato il dissesto. Fieri di Pug, piano delle coste e tanti progetti finanziati”

GALATONE – Il sindaco Flavio Filoni tenta il bis con una squadra consolidata e un’alleanza molto larga che coinvolge il mondo del centrosinistra e del civismo. Il primo cittadino mette in campo i simboli di partito come il Pd senza esitazione, fiero dei risultati raggiunti con i propri alleati. A Galatone la corsa è diventata a 4 con l’improvvisa candidatura di Sebastiano Zenobini (con Galatone Bene Comune). Il sindaco uscente, Flavio Filoni è in campo con 7 liste, come la sua avversaria Annamaria Campa. La terza coalizione in campo è guidata da Emanuela Settimo De Mitri con tre liste.



Lei è uno dei pochi sindaci in Puglia che non nasconde i simboli di partito, né si nasconde dietro al finto civismo. La sua esperienza col centrosinistra continua con una coalizione larga. La sua squadra è rimasta compatta in 5 anni?

Link Sponsorizzato

“Credo nella politica e nei partiti. Credo in quello che faccio e credo soprattutto nelle persone. Qualsiasi impegno al servizio della comunità dentro e fuori dalle istituzioni, all’interno dei partiti o delle associazioni o nel mondo del volontariato laico e cattolico, è da incoraggiare e lodare. Sono un uomo di partito e non ho nulla da nascondere: proprio i partiti sono l’intelaiatura della nostra democrazia. A mio avviso le nostre città hanno bisogno non di meno ma di più politica. Di quella politica intesa, con le parole di Paolo VI, come la più alta forma di carità. Se l’orizzonte è questo, impegnarsi in un partito o nel civismo non fa molta differenza. Tuttavia, il civismo ha senso proprio nella misura in cui rappresenta un valore aggiunto capace di intercettare ancora meglio e ancora di più i bisogni e le aspettative della comunità. Se invece il civismo è solo una maschera dietro cui riciclarsi si riduce solo ad un’operazione di piccolo cabotaggio elettorale. La mia squadra, composta da partiti e civiche, è sempre stata unita da una visione comune e per questo è rimasta compatta proprio nella convinzione e nella determinazione di camminare e lavorare insieme verso gli obiettivi programmati”.



Alle spalle le amministrazioni locali si lasciano anni difficili, soprattutto per il periodo pandemico. Qual è la situazione a Galatone? I bilanci sono in regola?

“Quando ci siamo insediati, nel 2017, sulle spalle della città pendeva la spada di Damocle del dissesto. Una situazione grave e precaria ereditata dalle passate gestioni. Oggi invece è stato certificato, anche da un organo imparziale come il revisore dei conti, lo stato di salute delle casse comunali e l’efficacia dell’opera di risanamento dei conti compiuta dalla nostra amministrazione in tutto il quinquennio. L’Amministrazione è riuscita a garantire, nonostante le criticità del contesto, la continuità dei servizi e la prosecuzione delle proprie linee di mandato, attraverso una significativa spinta della spesa di investimento, indispensabile per il sostegno e la ripresa del ciclo economico della comunità. Abbiamo lavorato efficacemente sul piano del recupero delle entrate e del contenimento della spesa. È stata registrata una significativa contrazione delle spese accessorie e un sensibile potenziamento delle spese per politiche sociali e famiglie. Anche i debiti fuori bilancio si sono ridotti. Uno sforzo enorme che ha tolto l’ente dalle sabbie mobili del dissesto finanziario in cui altre amministrazioni ci avevano portato. Il lavoro svolto sin dal 2017, dopo l’intervento della Corte dei conti piombato sulle spalle proprio appena questa amministrazione si è insediata, ha consentito di risanare completamente il bilancio. Oggi lo scenario è totalmente diverso: abbiamo in dote milioni di euro di spese per investimenti. Una solidità che consente alla città di guardare al futuro con tranquillità ingranando finalmente la marcia dello sviluppo”.

Link Sponsorizzato

Può dirmi in poche parole quali sono i punti realizzati del suo programma di cui va più fiero?

“I progetti portati avanti da questa Amministrazione sono tutti importanti ed essendoci impegnati con passione e dedizione in ognuno di essi sono fiero di tutti. Chiuso un progetto si è sempre pronti a nuove sfide da portare avanti, quindi potrei dire che il progetto di cui sono più fiero è quello che devo ancora fare, ma ce ne sono stati alcuni che rappresentano un vero vanto per la mia squadra di governo. Penso, su tutti, al Pug, atteso dalla nostra città da oltre quarant’anni, e al Piano coste, con i quali abbiamo ridisegnato il volto della nostra Galatone delineando le prospettive urbanistiche dei prossimi decenni. Abbiamo poi avviato il processo di efficientamento della pubblica illuminazione, anche questa ferma ad oltre quarant’anni fa. Ma siamo orgogliosi anche di aver dato, finalmente, a Galatone un parco progetto incredibile. Oggi la città può contare su un numero enorme di progetti finanziati per complessivi 32 milioni di euro, i quali consentiranno di cambiare veramente il volto di Galatone. Ciliegina di questo mandato sarà sicuramente la pedonalizzazione e il restyling di piazza Santissimo Crocifisso, che diventerà ancora più il cuore pulsante della città, l’attrattore culturale, religioso, storico e architettonico per eccellenza. Di un’ultima cosa posso dire di essere fiero, ovvero di aver dato stabilità all’azione amministrativa della città, governandola insieme ad una squadra di uomini e donne, persone di valori e qualità unite da rispetto e amicizia. Perché, del resto, riprendendo le parole di Michael Jordan, ‘il talento ti fa vincere una partita, ma è il lavoro di squadra che ti fa vincere un campionato’”.

Il PNRR sta offrendo grandi opportunità di rilancio: Galatone su cosa punta? Quali sono gli obiettivi centrali di un eventuale prossimo mandato?

“Il PNRR, in questo momento storico, rappresenta un’occasione importantissima e preziosissima per il rilancio dell’economia in modo innovativo e pienamente sostenibile. La nostra Città, dunque, non perderà questa opportunità e per questo abbiamo pensato di dare una seconda vita all’immobile destinato ad impianto di sollevamento e distribuzione delle acque potabili sito in contrada Spisari. Con un apposito progetto, l’immobile e il terreno circostante potranno essere candidati al recupero funzionale per creare sia un’area attrezzata per la sosta degli utenti della ciclovia dell’AQP, che un museo di archeologia industriale, grazie al quale valorizzare le attrezzature risalenti agli inizi del secolo scorso con cui veniva implementata la rete di distribuzione idrica”.

Quest’estate ci sarà un ritorno alla normalità, senza restrizioni: in che modo proverete ad attirare turisti nell’entroterra?

“L’entroterra offre opportunità straordinarie sia in termini culturali che economici, per questo è fondamentale consolidare quello che è già un binomio vincente: cultura e turismo. Per fare ciò la nostra coalizione punta molto, in vista del rilancio turistico che ci sarà quest’estate, sulle rassegne culturali ed i festival già affermati. Perché per attrarre il turista è necessario portare avanti delle progettualità con prospettive pluriennali e non delle iniziative spot, fini a se stesse. Ecco, allora, l’importanza di consolidare il partenariato con eventi culturali di calibro nazionale come il Festival ‘Gabriele Inguscio’, il ‘Salento Book Festival’ e il ‘Festival La Notte della Taranta’, iniziative che hanno dimostrato capacità di attrarre pubblico, attenzione e visitatori esterni, creando al contempo occasioni di svago e divertimento per tutta la comunità cittadina. Il tutto inserito nella prestigiosa cornice dell’Estate Galatea, che, con il passare degli anni, si è andata arricchendo di sempre nuove ed interessanti iniziative culturali, oltre che gastronomiche come ‘Galatone in Pentola’ e la ‘Sagra del Carnevale’”.

LE LISTE A SUPPORTO DI FLAVIO FILONI

LA MEGLIO GIOVENTÙ

1 BUCCARELLA COSIMO

2 CANELLI IDA

3 CARDINALE STEFANIA

4 CISOTTA FIORENZO

5 DE GIOVANNI GRAZIANO

6 DELL’ANGELO CUSTODE FABIANA

7 FERRO IMMACOLATA CONCETTA

8 GABELLONE GABRIELE

9 GIAFFREDA DAVIDE

10 INGUSCIO LORENZO

11 LARINI FRANCESCO

12 ROMANO ROBERTO

13 TONDO GIAMPIERO

14 TRASCA MASSIMO

15 VAGLIO ANNALUCIA

16 VENUTI PATRIZIA

GALATONE PROTAGONISTA

1 ARNÒ SARA

2 BOVE ROBERTO

3 BRAY MATTEO

4 CAMPEGGIO CARLO detto Carletto

5 CARDINALE GIUSEPPE

6 CAVALERA ADELE

7 CRISTALLI ARTURO

8 DANIELI CHIARA

9 DE PACE PATRIZIA

10 DE PAOLA GIULIA

11 FATTIZZO LIDIA

12 FELLINE SAMUELE

13 MEZZI TIZIANA

14 PELLEGRINO SERENA

15 POTENZA LUIGI

16 ZUCCARINO MARILENA

PARTITO DEMOCRATICO

1 ANTICO PINA

2 CAPUTO CLAUDIA

3 DE GIORGI ENDRIO

4 DORATO CATERINA

5 FILONI CINZIA

6 GIRA ANGELICA

7 INGUSCIO IACOPO

8 MARTINICCA LUANA

9 MIGLIACCIO MATTIA

10 MIGLIETTA BENEDETTA

11 NATALINI GRAZIANO

12 NICO ALESSANDRO

13 STELLA PAOLO

14 TERRAGNO SEBASTIANO

15 VETERE GIULIA

16 VINCI ALESSANDRO

INSIEME PER GALATONE

1 BOVE CADIA

2 CALO’ MONIA

3 CAMPEGGIO CRISTIAN

4 CIPRESSA ROBERTA

5 DI GESU’ DANIELA

6 FERROCINO ELISABETTA

7 GATTO BIAGIO

8 LIQUORI SALVATORE

9 LIQUORI VALENTINA

10 MARRA BIAGIO

11 MARTALO’ GABRIELE

12 MINO STEFANIA

13 PELLEGRINO FRANCESCA

14 PELLEGRINO LUCA

15 SPIRITO SILVIA

16 VAINIGLIA MARIACHIARA

CAMBIAMENTI

1 ALOISI CROCIFISSO

2 ARAGOSA ANDREA

3 CAMPA MICHELA

4 CAPUTO LUCA

5 MARINACI NATALIA

6 MIGALI MICHELA

7 MY MAURIZIO

8 PELLEGRINO GLORIA

9 PINCA MAURIZIO

10 PINNELLA ELISA

11 POTENZA LUCIO

12 RUSSO MIMMA

13 TERRAGNO AGOSTINO

14 VAGLIO DARLENE

15 VAGLIO GIUSEPPE

16 VETERE ROBERTA

CON GALATONE

1 ARAMINI IVANA (indipendente)

2 COLAZZO SALVATORE

3 DANIELI MARIO

4 DE MITRI VERONICA

5 DONADEI VALENTINA

6 EPIFANI VINCENZO

7 FILONI DONATO

8 FILONI EMILY

9 GATTO BENEDETTA

10 GEMELLO ANNAMARIA

11 MALERBA GESSICA

12 MARASCO EMANUELA

13 MISCIALI MARA

14 MONACO ANNAMARIA

15 MORETTO VALENTINO

16 STIFANELLI LUIGI

GALATONE AL CENTRO

1 ARAMINI NADIA

2 AURICCHIO MAURIZIO

3 BOVE MARILENA

4 CAPUTO FERNANDO

5 CASALUCI FEDERICA

6 DE GIORGI GIUSEPPE

7 GABRIELI PAOLO

8 GIGLIO GIANLUCA

9 INGLESE ILENIA

10 LARINI MARIA

11 MILELLI GRAZIANO

12 RUSSO CARMINE ROBERTO

13 TOMA VALERIO

14 TRIANNI COSIMO

15 VECCHIONE ANDREA

16 ZUCCALA’ ANNA RITA