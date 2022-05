Federaziende, illustrato il Fondo impresa donna 2022

LECCE – Si è svolto presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce il Seminario Informativo organizzato da Federaziende sul Fondo Impresa Donna 2022. Un incontro molto partecipato che ha visto protagoniste le imprenditrici del Salento. Ha coordinato i lavori SIMONE RESINATO responsabile del Centro Assistenza Tecnica di Federaziende, mentre il meccanismo di funzionamento della misura agevolativa è stato illustrato dal Segretario Generale Nazionale dell’Organizzazione Datoriale ELENO MAZZOTTA. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende Cofidi ALESSANDRO MIGLIETTA ha invece fatto comprendere, alla platea intenta a prendere appunti, quali siano le sostanziali differenze tra questa misura voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico e NIDI Donne, altra opportunità usufruibile dalle imprenditrici donne, e di recente emanazione da parte dell’Ente Regione. Non sono mancati i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Lecce MARIO VADRUCCI e della Presidente Nazionale di Federaziende SIMONA DE LUME’. Il Presidente del Consiglio della Regione Puglia LOREDANA CAPONE ha concluso i lavori con il plauso dei partecipanti intervenuti per l’emanazione della recente legge regionale sulla parità salariale con la quale si cerca di dare concreta attuazione agli articoli 3 e 37 della costituzione italiana. Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

• per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

• per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane.

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:

• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie

• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne

• imprese individuali con titolare donna

• lavoratrici autonome con partita IVA.

Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:

o per progetti fino a 100 mila euro, l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50 mila euro;

o per progetti fino a 250 mila euro, l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125 mila euro.

Se invece si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanziabili anche le spese per il circolante, entro un massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto.

Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:

• un tutoraggio – in fase di realizzazione del progetto – per accompagnare le imprese nell’utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor.

• un voucher di 2 mila euro da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro.

Federaziende, intanto, ha già istituito un sportello informativo e per supportare le imprenditrici in Via Leverano 78/B a Carmiano Tel. 0832/606488.

1 of 9