Firmato il “Protocollo d’intesa per il Rafforzamento della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nella provincia di Lecce”

LECCE – Il rafforzamento della Sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Lecce, come sancito nel Protocollo siglato oggi dai rappresentanti degli Enti, Associazioni datoriali e Sindacati dei lavoratori, passa per impegni assunti: l’Osservatorio provinciale – la Formazione – l’attività di Controllo.

“Occorre dare un’anima al Documento”, come ha sottolineato il Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, ”affinché attraverso i gruppi di lavoro, il sistema di rete provinciale reagisca a mitigare il rischio per la salute dei lavoratori, valorizzando e creando nuove buone pratiche capaci di creare sicurezza sul lavoro in tutti i contesti economico produttivi e soprattutto diffondendo la cultura della sicurezza nei singoli cittadini”.

“Proprio dai più giovani occorre partire con una concreta ed efficace informazione in materia”, ha precisato l’Assessore alla Formazione, alle Politiche per il lavoro, al Diritto allo Studio, all’Istruzione e all’Università, Sebastiano Leo. “La firma del Protocollo oggi ci ricorda che non è più tollerabile morire per lavoro”.

I rappresentanti delle Istituzioni presenti, tra cui la Provincia e le parti datoriali e sindacali, hanno evidenziato che il rispetto delle regole e della sicurezza trova applicazione per i lavori pubblici sin dalla stesura dei bandi di gara e confermato unitariamente l’obbiettivo di prevenire il fenomeno degli incidenti sul lavoro.

Il Prefetto ha accolto i numerosi spunti di riflessione nelle determinazioni con i sottoscrittori evidenziando che il lavoro finora svolto nei diversi Tavoli, quali quelli sul Caporalato e del Nucleo Misto dei controlli, saranno un punto di partenza efficace, ma non un traguardo nell’intesa di comunicare a breve la data di convocazione dell’Osservatorio previsto nel Protocollo.

“Non vi è – ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Puglia – una soluzione semplice ed immediata ad un problema così complesso che riguarda l’insieme delle istituzioni nelle sue diverse articolazioni, il mondo datoriale ed imprenditoriale e gli apparati sindacali. Ma esiste un metodo che vede collaborare insieme gli attori chiamati alla risoluzione di queste problematiche, occorre un rapporto strutturato tra politica, istituzioni, associazioni datoriali e forze sindacali per tutelare il lavoro e renderlo sicuro, consapevole e dignitoso. È questo il senso profondo del protocollo firmato oggi. Bisogna, inoltre, avere uno sguardo lungo, investire nella formazione delle nostre ragazzi e dei nostri ragazzi prima che si diventi lavoratori o lavoratrici. È necessario – continua l’assessore – formare alla sicurezza già dal periodo scolastico, far comprendere il significato e il valore della legalità e della sicurezza come forma di tutela in primis per loro stessi e per il loro futuro, con percorsi e moduli formativi concordati con prefetture, sindacati, USR, datori di lavoro e ragazzi.

Alla luce dei dati e degli incidenti degli ultimi giorni, questo protocollo è una risposta necessaria che deve avere un’anima e una continuità e un costante monitoraggio nel tempo, al fine di apportare tempestivamente gli opportuni correttivi.

Oggi è solo l’avvio di un processo virtuoso che deve adeguarsi alle diverse esigenze del mondo del lavoro, crescere e diventare sempre più efficace perché non accada mai più di dover piangere morti sul lavoro ma neanche lungo tragitti verso o di ritorno dal lavoro. È evidente – conclude l’assessore – che questi non possono essere considerati incidenti casuali ma che molto spesso e purtroppo sono legati alla stanchezza dopo turni frenetici. Bisogna dunque lavorare nella direzione della prevenzione e non del solo controllo”.