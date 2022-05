Fuoristrada Protezione Civile fermi da anni .Pagliaro chiede vengano assegnati ai VVI.FF

“Ci sono due fuoristrada inutilizzati da sette anni a prendere polvere nel garage della Provincia di Lecce, quando potrebbero essere impiegati dai Vigili del Fuoco, soprattutto per far fronte alla stagione degli incendi boschivi.” Dichiara il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Nel 2015 la Regione Puglia assegnò alla Protezione Civile della Provincia di Lecce questi due mezzi, acquistati con fondi Fesr del piano operativo 2007-2013. Ma, essendo venuta meno per effetto della legge Delrio la competenza delle Province in materia di protezione civile, le due jeep non sono mai state usate e giacciono in deposito.

Ho potuto constatarlo nel corso dell’ispezione che ho effettuato: sono ferme da anni, vanificando la finalità per cui erano state assegnate. Ecco perché ho scritto una lettera, indirizzata al presidente della Regione Puglia e al presidente del Comitato permanente della Protezione civile, per chiedere l’assegnazione in uso dei due mezzi ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che ne hanno fatto richiesta già da tempo e che ne hanno estremo e urgente bisogno, soprattutto nell’imminenza della stagione estiva in cui si registrano frequenti e vasti roghi in tutta la provincia.

Sarebbe un modo intelligente e a costo zero per rendere finalmente operative e utili alla collettività le due autovetture acquistate con fondi pubblici e finora giacenti”.