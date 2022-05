Incontro pubblico a Galatone “La migliore politica”

GALATONE – Come cristiani abbiamo il dovere di “leggere i segni dei tempi”, per intuire dove lo Spirito sta soffiando. In occasione delle prossime elezioni amministrative comunali, in programma per giugno, l’Azione Cattolica della parrocchia “Maria SS. Assunta” propone un incontro pubblico con i quattro candidati alla carica di Sindaco della Città di Galatone: un momento di dialogo e confronto sulle questioni che ci sollecitano più da vicino!

“Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale”, esorta Papa Francesco. L’incontro è programmato per il 26 maggio 2022 a partire dalle ore 19.30 in Piazza Costadura; sarà moderato e curato dai soci dell’Associazione, poiché scaturisce dalle riflessioni degli incontri formativi dei Settori. “LA MIGLIORE POLITICA”!