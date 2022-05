“Perché non sia una casa di carta” il 13 maggio a Lecce incontro pubblico dedicato al tema dei bonus fiscali destinati agli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare

LECCE – Si terrà a Lecce il prossimo 13 maggio 2022 presso il Grand Hotel Tiziano, alle ore 15,00, nell’ambito dell’iniziativa “Perché non sia una casa di carta”, l’incontro pubblico dedicato al tema dei bonus fiscali destinati agli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare, organizzato dal Consiglio Notarile di Lecce, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori (Federconsumatori, ADOC Lecce, Altroconsumo per la Puglia e Confconsumatori APS).

L’evento, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce e dall’Ordine Ingegneri di Lecce, costituirà un’importante occasione di confronto in tale ambito dato il coinvolgimento dei principali attori del settore.

Notai e rappresentanti delle Associazioni dei consumatori presenteranno la nuova edizione della pubblicazione aggiornata alla legge 30/12/2021 n. 234 “Immobili e bonus fiscali 2022 – guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare” realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato

Le agevolazioni fiscali in vigore per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare costituiscono ad oggi una tematica di grande interesse. Obiettivo dell’evento è semplificare l’approccio con questa materia così vasta e complessa offrendo dunque un maggiore orientamento in questa vera e propria “giungla” delle normative vigenti.

Considerate la specificità e la complessità dei temi trattati, l’evento coinvolgerà i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori locali oltre ai rappresentanti dei vari ordini professionali che lo hanno patrocinato.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi diversi temi tra i quali lo sconto in fattura e cessione del credito, il Super Bonus 110 per il recupero del patrimonio edilizio esistente e l’agibilità dei fabbricati.