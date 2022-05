Polday “Codice della strada, novità e restyling alla luce del Decreto Milleproroghe e delle recenti norme”

NARDÒ – Prosegue in terra neretina il prossimo 16 maggio il ciclo di eventi formativi ad opera di As.com. Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, al fine di fornire alle donne e agli uomini della Polizia Locale strumenti utili e know-how atti ad affrontare al meglio la propria attività professionale espletata quotidianamente su tutto il territorio salentino.

Dopo il successo del convegno tenutosi ad Otranto su edilizia e ambiente e relative procedure operative, sigillato da circa 300 attestati rilasciati ai partecipanti con grande soddisfazione del Presidente As.com Dirigente Superiore Dott. Donato Zacheo e del Comandante della P.L. di Otranto, Comm. Capo Dott. Stefano Pezzulla, si entra ora nel vivo del Codice della Strada alla luce delle recenti novità normative e della Legge 15/2022, c.d. Decreto Milleproroghe.

Si terrà lunedì 16 maggio, all’interno della Sala 1 del Cinema in via Lecce, a Nardò, il Polday, questo secondo evento, organizzato da As.com., in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Nardò, con il patrocinio della Scuola di Formazione per la P.L. della Regione Puglia e laBconsulenze, con la collaborazione degli sponsor Sicurezza e Ambiente S.P.A. e Nuova Fise SRL. “Codice della strada, novità e restyling alla luce del Decreto Milleproroghe (L.15/2022) e delle recenti norme” l’argomento al centro del dibattito in calendario. Start ai lavori già a partire dalle ore 8:00 con l’accreditamento per i partecipanti. Seguiranno, alle ore 9:00, i saluti del Presidente As.com. Dirigente Superiore Dott. Donato Zacheo e degli amministratori che lasceranno il passo all’intervento del relatore Dott. Fabio Dimita, funzionario direttivo del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e docente della Scuola di formazione per la P.L. della regione Puglia.

A moderare il convegno sarà il Dirigente Dott. Cosimo Tarantino, Comandante della Polizia Locale di Nardò.

Il termine orario previsto per la sessione antimeridiana è fissato per le ore 13:00, cui seguirà un lunch break in loco fino alle ore 15:00, quando riprenderanno i lavori con Question time finale dedicato a sciogliere dubbi e riserve degli addetti ai lavori, che tutti i giorni onorano la divisa che indossano, assicurando il rispetto e l’applicazione delle norme al fine di garantire la sicurezza sulle strade.

“Formazione è crescita e crescita vuol dire professionalità. E’ questo l’aforisma su cui ruota l’aspetto culturale di As.Com. – dichiara il Comandante della Polizia Locale neretina, Dirigente Dott. Cosimo Tarantino – un’associazione di Comandanti tesa a compattare a 360 gradi le Polizie Locali salentine. Il tema verterà sulle sempre crescenti novità del Codice della Strada che, come noto, rappresenta l’asse portante operativo delle Polizie Locali. L’invito che rivolgo è sempre quello di partecipare numerosi a questi importanti momenti di pratico indottrinamento da un lato e di goliardico punto d’incontro tra colleghi dall’altro. Ringrazio il Presidente Zacheo, i colleghi tutti dell’associazione e gli sponsor che si sono prodigati all’unisono per l’ottima riuscita dell’evento. Ad maiora!”.

“E’ fondamentale dare il giusto spazio alla formazione di tutte le nostre donne e i nostri uomini in divisa – dichiara il Presidente As.com. Dirigente Superiore Dott. Donato Zacheo – perché è solo attraverso l’elevata professionalità degli operatori che tutti i giorni applicano, tra gli altri, il codice della strada e ne diffondono il rispetto che si potrà compiere un passo in più sul fronte sicurezza sulle strade. C’è indubbiamente ancora tanto da fare. As.com. non si fermerà, ma anzi, assieme a tutti i Colleghi aderenti, cercheremo di implementare la cultura del rispetto delle norme e della sicurezza urbana. L’argomento del convegno è particolarmente interessante per gli addetti ai lavori, che potranno usufruire di un momento importante di conoscenza e aggiornamento professionale grazie alla presenza dell’illustre relatore, il Dott. Fabio Dimita, che ringrazio di cuore.”.