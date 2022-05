Taviano: un altro finanziamento per il progetto Infopoint dell’Amministrazione Tanisi

TAVIANO (Lecce) – Taviano punta sul turismo. Lo fa con la riqualificazione della Marina di Mancaversa; in questi anni infatti l’ Amministrazione Tanisi sta dotando la Marina dei primari servizi di rete idrica e fognaria, sta realizzando una passeggiata a mare dopo aver rifatto ex novo piazza Mancaversa, e per quest’ anno dovrebbe essere già pronto l’ Ecocentro e il Parco Jonico attualmente oggetto di ristrutturazione, così come oggetto di ristrutturazione è il complesso degli impianti sportivi della Marina.

Tutte opere progettate e messe in cantiere dall’ Amministrazione attuale, e che sono valse centinaia e centinaia di finanziamenti da parte della Regione Puglia; fondi che l’ Amministrazione di Taviano Insieme ha il primato di aver saputo reperire.

Ma al turismo l’ Amministrazione Tanisi si dedica anche con altri progetti, come il progetto Infopoint che in questi giorni è stato approvato e finanziato dalla Regione per un importo di €. 16.000,00 e che prevede una promozione turistica di Taviano e della Marina, servizi e attività informative, opportunità lavorative, nei mesi che vanno dal primo giugno al 30 settembre per quattro giovani addetti ai servizio informativo, visite guidate a chiese, monumenti e ai due mercati, Floricolo e Ortofrutticolo, della Città dei Fiori, eventi di promozione del territorio, realizzazione di laboratori di enogastronomia e di tessitura, e un’escursione al parco regionale di Punta Pizzo.

Un progetto, quello Infopoint, che colloca Taviano tra i 20 aderenti alla rete degli infopoint turistici regionali che beneficeranno di un finanziamento al fine di migliorare l’ offerta di informazione ed accoglienza turistica, e che viene finanziato per il sesto anno consecutivo, poiché, come spiega la Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero, di cui, per la sua competenza e il suo prestigio professionale, l’ Amministrazione si è sempre avvalsa nella stesura di tutti i progetti, “a questo, come a tutti i bandi, abbiamo partecipato sin dal primo giorno del nostro insediamento”.

Soddisfazione esprime poi la Vicesindaco del comune di Taviano e Assessore al turismo e alla programmazione economica Serena Stefanelli cui in questi anni è attribuibile un potenziamento della vocazione turistica e ricettiva della Città dei Fiori: “La domanda turistica del nostro territorio, in passato prevalentemente balneare, negli ultimi anni è diventata anche culturale; promuovere pertanto il nostro territorio in quelli che sono i suoi tesori artistici, attraverso una informazione turistica adeguata, significa garanzia di rilancio dello stesso, con relativo indotto, non soltanto per i mesi estivi. A ciò si aggiunge il fatto che il servizio infopoint, a cui partecipiamo sin dal nostro insediamento e che ogni anno, dal 2017 ad oggi, vede il nostro Comune premiato con finanziamento, ha finora offerto e continua ad offrire opportunità lavorativa stagionale a diversi giovani della nostra comunità e valorizza la nostra Taviano”.

Le fa eco la stessa Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero: “Già da diversi anni l’Osservatorio Studi e Ricerche per il Mezzogiorno registra in Puglia un aumento delle presenze straniere di circa l’ 8% annuo, e le attività turistiche costituiscono il 13,6 % del PIL regionale, con mete preferite non soltanto le zone costiere e balneari ma anche, negli ultimi anni, dell’ entroterra. È pertanto nostro dovere investire anche su questo settore come fonte di ricchezza e punto di forza per l’economia e lo sviluppo sociale del nostro territorio”.

Chiude il Sindaco Giuseppe Tanisi, per il quale “Ancora un’altro finanziamento, ancora un altro risultato positivo a beneficio della nostra Taviano, e che oltre a costituire un’ ulteriore conferma della qualità di una squadra di governo che si distingue per competenza, impegno e autorevolezza, è anche la prova evidente di un’attività di studio, di programmazione e soprattutto di attenzione ad un settore come quello del turismo che oggigiorno è diventato un ganglio vitale dell’ economia del nostro Mezzogiorno e che intendiamo potenziare con ogni strumento che un intenso rapporto di collaborazione con gli enti sovracomunali ci permette di mettere in campo”.