Comitato di Liberazione in piazza a Brindisi, eletto Giovanni Manzo coordinatore regionale: un movimento di protesta sviluppatosi come reazione alle restrizioni del governo Draghi

BRINDISI – Si è svolto ieri in Piazza della Vittoria a Brindisi il “caucus” Puglia del Comitato di liberazione Nazionale (CLN). “Un bellissimo esperimento di democrazia diretta finalizzato all’individuazione del coordinatore regionale pugliese, basato sul modello utilizzato da alcune tribù di nativi americani – spiegano gli organizzatori –

Alla presenza del fondatore, il prof. Ugo Mattei, si sono raccolti un centinaio di attivisti e simpatizzanti provenienti dalle varie province pugliesi che, con grande forza d’animo, hanno sfidato il caldo torrido di questi giorni”.

Alla fine delle singolari votazioni, in cui gli elettori si mettono intorno al candidato da loro scelto e poi vince il candidato con più persone intorno a sé, è risultato vincitore Giovanni Manzo.

Dichiara Giovanni Manzo: “Nelle prossime settimane, sarà mio impegno di coordinatore regionale avviare la fase dei caucus provinciali per individuare, sempre in modo assolutamente democratico, i coordinatori delle varie province pugliesi. Che sia chiaro, c’è un’Italia che non accetterà mai la tirannia di Draghi e dei suoi sodali e lotterà in difesa della Costituzione”.

Dichiara il prof. Ugo Mattei: “Mi congratulo con Giovanni Manzo, eletto dal cacus regionale Pugliese come Coordinatore Regionale del CLN. È stata come sempre una bellissima festa della democrazia partecipativa!”.