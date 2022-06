La Battaglia di Canne: una schiacciante vittoria di Annibale Barca

Anno 218 a.C., il condottiero cartaginese Annibale Barca, dopo aver valicato le Alpi, muove incontro agli eserciti di Roma e li affronta, sconfiggendoli al Ticino e sul lago Trasimeno. Tuttavia, indebolito da tali scontri preferisce non attaccare direttamente Roma, passando attraverso le Marche per raggiungere la Puglia. La sua permanenza nella penisola continua, comunque, nei due anni successivi. I Romani seguono le armate cartaginesi, tuttavia evitano ogni scontro diretto, limitandosi ad azioni di guerriglia e di disturbo sin quando, il 2 agosto 216 a.C., i due contendenti si ritrovano faccia a faccia a Canne: un piccolo villaggio pugliese sulla riva destra dell’Ofanto, non distante da Barletta, abbandonato dagli abitanti e trasformato in deposito di derrate dai Romani.

Le forze di cui dispone Annibale sono sensibilmente ridotte, rispetto a quelle che due anni prima avevano valicato le Alpi, inoltre degli 37 elefanti condotti nella penisola italica, non ne resta più nessuno perché tutti morti. Il condottiero cartaginese dispone di circa 50 mila militi, esattamente la metà dei Romani che arrivavano a circa 100 mila ma, a differenza dei suoi veterani, questi sono per lo più giovani e privi di esperienza militare.

Link Sponsorizzato

Il comando delle legioni romane risiede, a giorni alterni, nelle mani dei due consoli, Lucio Emilio Paolo e Terenzio Varrone. Il primo è sicuramente molto più dotato del collega in materia di strategia e tattica, tuttavia quel fatidico 2 agosto è Terenzio Varrone a guidare le forze mentre Lucio Emilio Paolo non ha alcun potere. Il console schiera tutte le enormi forze romane su un fronte ampio appena due chilometri. Osservato il dispositivo nemico, Annibale elabora il piano strategico da utilizzare per uscire vittorioso dallo scontro. In avanti dispone una sola fila di militi per tutta l’ampiezza della fronte, senza rinforzi alle spalle, composta in prevalenza da guerrieri galli ed iberici destinati ad essere sacrificati, soccombendo al primo urto contro i romani. Più indietro, però, colloca alle ali le fanterie cartaginese e libica, la cavalleria pesante, alla testa de generale Asdrubale, omonimo del fratello del condottiero all’epoca impegnato nella Penisola Iberica, disposta sulla sinistra a fronteggiare quella romana guidata da Lucio Emilio Paolo, mentre sulla destra schiera la cavalleria leggera numida, agli ordini di Maarbale, in opposizione a Terenzio Varrone che, intanto, non si accorge della trappola in cui il cartaginese lo sta attirando. Infine lo stesso Annibale si dispone al centro del fronte arretrato, insieme al fratello Magone ed ai suoi generali Annone e Giscone.

Lo scontro ha inizio con un’offensiva condotta della fanteria romana contro la sottile linea composta da Iberici e Galli, che non regge alla violenza dell’urto. Dopo l’iniziale apparente successo, i Romani si spingono in avanti, mentre la manovra a tenaglia predisposta a tergo da Annibale comincia inesorabilmente a chiudersi. Intanto Asdrubale scatena un terribile attacco della sua cavalleria pesante contro quella leggera di Lucio Emilio Paolo che, trovandosi ingabbiata fra il fiume e la stessa fanteria amica, è impossibilitata a manovrare e pertanto viene letteralmente massacrata. Fra i caduti figura anche il suddetto console. Nel frattempo la morsa cartaginese continua a stringersi, fagocitando in un’inesorabile tenaglia le legioni. Cadono anche i generali romani Minucio Rufo e Gneo Servilio, mentre l’artefice della disfatta, Terenzio Varrone, si salva miracolosamente. Le armate di Roma sono ormai allo sbando, la piena chiusura della morsa nemica si concretizza in un massacro. Dei 100 mila Romani circa la metà cade sul campo di battaglia mentre 28 mila vengono fatti prigionieri, contro i 6 mila caduti dalla parte cartaginese, di cui solo 4 mila erano Iberici e Galli sacrificati durante l’urto iniziale.

Link Sponsorizzato

La Battaglia di Canne rientra nelle operazioni della Seconda Guerra Punica e rappresenta per numero di caduti la più pesante sconfitta subita dalle legioni romane dopo quella di Arausio. Da un punto di vista tattico viene considerata quale una delle più grandi manovre nell’ambito della Storia dell’Arte Militare. Nel corso dei secoli diversi condottieri si sono ispirati ad essa, non ultimo Napoleone Bonaparte che fra i suoi idoli annoverava anche Annibale Barca.

Cosimo Enrico Marseglia

Cosimo Enrico Marseglia nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Ha collaborato con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Inoltre ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio