“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, 13a Edizione del Concorso fotografico

PUGLIA – Condividere le emozioni, fissate con una macchina fotografica durante una giornata trascorsa con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo, è questo lo scopo del Concorso fotografico, giunto alla sua tredicesima edizione, “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, concorso curato dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org), dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea-Aps) – Sezione Puglia e con il patrocinio della regione Puglia.

Il concorso prevede tre Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere;

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”, dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico;

C. “Un’occhiata al micromondo della geologia”, dedicata ad immagini di dettagli o di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o anche al microscopio.

Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto premiate. Le foto vincitrici, selezionate da una giuria appositamente costituita, saranno pubblicate sui siti web degli organizzatori e a ciascuno degli autori premiati sarà consegnato un buono acquisto di euro 100 (cento/00).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022 compilando online la “scheda autore” (per info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com) mentre la premiazione avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata e associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti coloro che intendono valorizzare le poliedriche caratteristiche del paesaggio geologico pugliese il cui aspetto muta a seconda delle stagioni e del trascorrere della giornata offrendo, a chi riesce ad immortalare le sue forme, occasioni uniche per scoprirne e condividere la bellezza.

Un concorso che si conferma un punto di riferimento per conoscere alcune peculiarità geologiche della regione Puglia e il tutto in un anno che vede l’istituzione il 6 ottobre 2022 della prima giornata internazionale della geodiversità.

La locandina del concorso, il regolamento e la modalità di partecipazione, la compilazione della domanda online sono disponibili sui siti web degli organizzatori:

– Org: http://www.geologipuglia.it/home/news/742-13-edizione-concorso-fotografico/

– Sigea: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/1189-concorso-fotografico-2022.html