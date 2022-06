Piano Strategico del Commercio, impronta civica nella stesura e nell’approvazione in Consiglio

LECCE – Ieri è stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano Strategico del Commercio. L’impronta civica nella sua stesura e nella sua approvazione è di rilevante importanza.

“Ogni Piano viene redatto secondo le linee programmatiche di ogni Amministrazione – spiegano I gruppi Civici Coscienza Civica, Noi per Lecce, Sveglia Lecce e Puglia Popolare – Così è stato per questo Piano. Piano sicuramente ben strutturato, che ha necessitato nel suo percorso di approvazione di alcuni accorgimenti che la partecipazione civica ha reso possibili.

Ogni Piano, pur redatto con attenzione e professionalità, può essere migliorato, ed è ciò che abbiamo provato a fare con l’approvazione di 4 emendamenti e il contributo a due ordini del giorno presentati dagli altri Gruppi di Maggioranza.

Con gli emendamenti inseriti nel Piano del Commercio abbiamo voluto dare le stesse opportunità di sviluppo ai quartieri periferici (siti nelle aree proposte dai nostri emendamenti) permettendo anche in tali zone la possibilità di insediare medie strutture di vendita, in quanto nuove aree commerciali vuol dire presidi di sicurezza, opportunità di lavoro, sviluppo del quartiere. L’obiettivo è decentrare. La missione è trattare tutti i quartieri in egual modo.

Decentrare vuol dire integrare ogni quartiere dei servizi essenziali, non far spostare tutti i cittadini da una parte ball’altra della città, con tutti i vantaggi economici ed ambientali che ne scaturiscono.

Ogni quartiere è Lecce!

Non è facile coniugare interessi di cittadini e operatori economici, ma è nostro dovere provarci. E’ nostro dovere contribuire alla redazione dei Piani e Regolamenti, nel rispetto delle linee programmatiche che sono e saranno la nostra guida, ma ascoltando le esigenze di tutti e portando il nostro punto di vista come valore aggiunto alla discussione.

Link Sponsorizzato