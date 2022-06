Sanità, Mazzotta: “Decisioni di Giunta più instabili di Firenze nel medioevo”

“Un giorno si fanno annunci in pompa magna su ospedali e case di comunità da realizzare e su strutture da attivare e il giorno dopo si annuncia lo stop delle indispensabili assunzioni: quel che accade in Puglia ricorda “la legge Fiorentina, fatta la sera e guasta la mattina” durante la totale instabilità di governo medievale. Oltre a non esserci alcuna strategia evidente sottesa, procedendo a tentoni e ad annunci, non possiamo non notare di essere stati, purtroppo, facili profeti. Quando è stata annunciato il potenziamento della medicina del territorio grazie ai fondi del Pnrr, abbiamo accolto con favore l’iniziativa, ma non ci siamo sottratti dal mettere in guardia la Giunta: ci vuole il personale sanitario per rendere operative le nuove strutture e farle funzionare.” Lo comunica in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Ed oggi, arriva il più infausto degli annunci: si bloccano le assunzioni, anche a tempo determinato, perché la Regione deve prima “effettuare un’attenta pianificazione”. La domanda sorge spontanea: che ne è del piano assunzionale approvato? Se non è quello il provvedimento in cui disegnare, in base alle indicazioni delle Asl, una pianificazione del fabbisogno di personale, di cosa parliamo? Si punta a costruire cattedrali nel deserto, in una Regione già in carenza di personale, frenando anche ulteriori assunzioni… c’è veramente una grande confusione, ormai incomprensibile ai cittadini, agli operatori e ai sindacati e l’assessore regionale dovrebbe spiegare ai pugliesi se si naviga al buio o c’è ancora un barlume di gestione della sanità regionale”.