Strada 275, 1° lotto: incontro tra istituzioni, presente il responsabile unico del procedimento nominato dal governo

LECCE – Si è svolto oggi a Palazzo Adorno a Lecce, l’incontro relativo alla strada statale 275, 1° lotto, con il responsabile unico del procedimento nominato dal Governo. Si è trattato di un confronto istituzionale informativo volto all’approvazione del progetto definitivo del lotto tra Maglie e Tricase. Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha convocato e accolto i sindaci e gli amministratori dei Comuni interessati al passaggio del primo lotto del tracciato: Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, San Cassiano, Nociglia, Botrugno, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. alla presenza del commissario straordinario e responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia Vincenzo Marzi.

Presenti, inoltre, il consigliere provinciale delegato Francesco Volpe (Strade ed espropri) e il dirigente del Servizio Viabilità Luigi Tundo. L’opera riguarda l’itinerario della SS 275 “Maglie- Santa Maria di Leuca” ed è compresa tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale. La tratta “Maglie-Santa Maria di Leuca”, è racchiusa nell’intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia.

Il Commissario Straordinario ha illustrato il progetto definitivo dell’intervento del 1° lotto, compreso tra lo svincolo di Maglie Nord (km 0,000) e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase (km 23,300), che interessa il territorio dei Comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase (per un importo complessivo di oltre 244 milioni di euro), e lo stato di attuazione del procedimento in corso.

Anas ha chiarito che sono stati completati gli approfondimenti progettuali e l’iter autorizzativo propedeutico all’approvazione del progetto definitivo, che sarà eseguito dal commissario, d’intesa con il presidente della Regione Puglia, come previsto dalla norma vigente.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva: “Ribadiamo oggi l’assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Lecce per arrivare a una soluzione definitiva sulla 275. Ho fortemente voluto la presenza del commissario straordinario ad un tavolo specifico con i Comuni coinvolti, con l’obiettivo di concretizzare un percorso quanto più celere possibile per approdare alla soluzione definitiva della questione 275, con riferimento al primo lotto. Oggi abbiamo tempi e modalità condivise per poter arrivare spediti all’approvazione e alla realizzazione dell’opera”. Aggiunge il consigliere provinciale delegato a Strade ed espropri Francesco Volpe: “Si conferma ancora una volta il protagonismo della Provincia di Lecce relativo a temi che da decenni attendono risposte. Auspico che le amministrazioni, conoscendo la volontà dei cittadini, siano celeri nel proseguo dell’iter, in modo da far arrivare a compimento quest’opera strategica per il territorio. La presidenza Minerva e l’Ente sono pronti a continuare a lavorare per coordinare il lavoro dei Comuni coinvolti”.