Mobilità, Tarantino: “Il Salento non può trovarsi isolato proprio all’inizio della stagione estiva”

LECCE – Il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, esprime preoccupazione per la situazione dei cantioeri ferroviari: “La concomitanza di lavori ferroviari e stradali lungo le principali direttrici di collegamento con il Salento rischia di creare un quadro di forte difficoltà per cittadini, imprese e operatori economici in un momento decisivo dell’anno per il nostro territorio. Siamo pienamente consapevoli della necessità di investire nelle infrastrutture e di realizzare interventi attesi da tempo per ammodernare reti ferroviarie e viabilità. Nessuno mette in discussione il valore strategico dei cantieri. Ma ciò che desta preoccupazione è la sovrapposizione di limitazioni e rallentamenti che finiscono per colpire contemporaneamente la mobilità ferroviaria e quella stradale verso il Salento, senza che appaia evidente un adeguato coordinamento degli impatti sul territorio.

La sospensione del traffico ferroviario sulla direttrice Puglia-Roma, i lavori tra Bari e Brindisi e le criticità già presenti lungo assi fondamentali come la SS16 e la Brindisi-Lecce rischiano di incidere non soltanto sulla stagione turistica ormai alle porte, ma più in generale sulla capacità del nostro territorio di restare pienamente connesso con il resto del Paese. Il Salento non può permettersi di vivere ancora una volta una percezione di marginalità infrastrutturale. Parliamo di un’area che ogni anno accoglie milioni di visitatori, ma anche di un sistema produttivo che ha bisogno di collegamenti efficienti per il trasporto delle merci, per il lavoro e per la mobilità quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie.

È pertanto importante che, in una fase così significativa, tutte le istituzioni e i soggetti competenti operino in piena sinergia per accompagnare gli interventi in corso, riducendo al minimo i disagi e assicurando informazioni tempestive, soluzioni organizzative efficaci e la massima attenzione alle esigenze dei territori interessati. La Provincia di Lecce continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, nella consapevolezza che investire nelle infrastrutture rappresenti una priorità strategica, da perseguire con una programmazione capace di coniugare sviluppo, accessibilità e tutela delle esigenze delle comunità locali”.