«True Italian Taste»: una serata di alta cucina italiana

VEGLIE – Una splendida serata di alta cucina italiana è stata organizzata martedì 14 giugno 2022 dalla Camera di Commercio Italo – Ellenica di Atene presso il ristorante “Giacomo” a Kifissia, alla presenza di S.E. L’Ambasciatrice d’Italia ad Atene Patrizia Falcinelli. Ad ideare e coordinare la masterclass Domenico Simone, chef della Terra d’Arneo, titolare del ristorante Conte Cavour a Veglie (Le) che, per l’occasione ha ideato un menù all’insegna della stagionalità e della tipicità esaltando la cucina pugliese e calabrese. Puglia e Calabria sono infatti le due regioni sede dell’Antenna della Camera di Commercio italio ellenica di Atene in Italia, braccio operativo per la realizzazione una serie di iniziative a supporto delle imprese.

L’evento svoltosi ad Atene rientra nell’ambito del progetto “True Italian Taste”, organizzato sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri italiano con l’obiettivo di promuovere i prodotti della cucina italiana autentica, basata su scelte di sostenibilità.

Link Sponsorizzato

Hanno onorato l’evento con la loro presenza il Vice Ministro per gli Investimenti e lo Sviluppo Nikos Papathanasis, il Segretario Generale per le Relazioni Economiche Internazionali e l’Apertura ai mercati esteri Giannis Smyrlis, l’ex Parlamentare della Ftiotide Eleni Makri Theodorou, l’ex Vicepresidente della Regione dell’Etoloacarnania Christina Staraka, il Presidente del GAL Terra d’Arneo nonché Consigliere della Camera di Commercio italo- ellenica di Atene, Cosimo Durante, oltre a numerosi rappresentanti di aziende affiliate alla Camera di Commercio Italo – Ellenica di Atene.

Aprendo l’evento, il Presidente della Camera di Commercio Italo – Ellenica di Atene, Ioannis Tsamichas, ha dichiarato: “È con grande piacere che abbiamo organizzato questa serata di alta cucina italiana nell’ambito del progetto internazionale “True Italian Taste”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano. È un onore per noi godere del positivo riscontro dei nostri illustri ospiti. La Camera di Commercio Italo – Ellenica di Atene ha in programma altri eventi simili nel prossimo futuro per i propri affiliati, amici e collaboratori. Un sentito ringraziamento va a S.E. L’Ambasciatrice d’Italia in Grecia Patrizia Falcinelli, che ci ha onorato della sua presenza, ai dirigenti della Camera per l’impeccabile organizzazione e a quanti hanno preso parte a questo viaggio tra i sapori”.

Link Sponsorizzato

Nel suo saluto, S.E. L’Ambasciatrice d’Italia Patrizia Falcinelli ha sottolineato l’unicità e l’autenticità della Cucina Italiana sulla scena gastronomica mondiale.

“Siamo onorati di rappresentare l’italia e la sua cucina in un contesto internazionale come quello offerto dal progetto True Italian Taste – commenta Cosimo Durante. Abbiamo affidato la scelta dei piatti e delle materie prime da esaltare a Domenico Simone, chef di grande esperienza e sensibilità che ha esaltato piatti tradizionali e cucina povera, trasmettendo l’amore per le cose semplici e genuine vera identità della cucina del Sud Italia. Anche questo evento è frutto di una collaborazione proficua che lega il GAL Terra d’Arneo alla Camera di Commercio Italo ellenica di Atene che ringrazio per l’opportunità data alle nostre aziende e ai nostri artigiani. È sicuramente questa la via per promuovere al meglio le produzioni di qualità”.