La Prefettura sospende il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi: scatta la legge Severino

OTRANTO – Il sindaco Pierpaolo Cariddi è stato sospeso dalla sua carica: l’amministrazione andrà avanti con il vice. Il primo cittadino era intervenuto ieri sul nostro giornale per fare dei distinguo e chiarire che non ha nulla a che fare con il presunto sistema di favori che ha dato luogo all’inchiesta in cui è stato tirato dentro anche il suo nome. Non è passato nemmeno un mese dalla riconferma a sindaco che già affronta il problema più grande della sua carriera politica: dimostrare che non c’è stato alcun falso ideologico in atto pubblico in relazione ad una nota, a firma dell’allora responsabile dell’ufficio demanio del Comune di Otranto, indirizzata alla Regione Puglia, con la quale è stato richiesto parere circa gli interventi di sistemazione dell’arenile da effettuarsi, in deroga al periodo ordinario previsto nelle linee guida regionali, nella zona a nord della baia cittadina, tra spiagge pubbliche libere e spiagge in concessione.

È scattata la legge Severino, una punizione prima della condanna, che disarciona il sindaco otrantino, fresco di rielezione. L’amministrazione, dunque, va avanti così, in attesa delle novità giudiziarie.

