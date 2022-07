Mazzotta: “Al Pronto soccorso da ieri mattina senza ricevere assistenza, chiedo incontro a Commissario dell’Asl Lecce”

“Su una barella in corsia, senza ricevere alcuna assistenza, dalle otto di ieri mattina: è l’ennesima denuncia che riceviamo da un cittadino che si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino. L’ennesima cronaca di una situazione ormai incandescente ed è per questo che chiederò nelle prossime ore un incontro urgente al commissario della Asl Lecce. Non è possibile che un luogo di soccorso per le emergenze sia diventato un parcheggio per persone fragili o in condizioni precarie di salute.” Lo comunica il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“I medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari sono allo stremo: turni massacranti e sforzi incredibili per coprire le gravissime carenze di personale. Ma, ovviamente, non basta: ci vuole un intervento straordinario, che vada oltre gli slogan e gli annunci perché si rischia il collasso del sistema. Ne parlerò, appena sarà fissato l’incontro, con il commissario: resta fermo, tuttavia, che all’assessore Palese abbiamo più volte chiesto cosa stia facendo la Giunta per limitare i danni di un problema che riguarda i pronto soccorso di tutta la Puglia, ma senza successo”.