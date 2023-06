I precedenti dei giallorossi con l’Empoli, la vittoria manca dal 2009

Per la terza giornata il Lecce ritorna al Via del Mare per la sua seconda partita in casa della stagione. Dopo diciannove mesi ospita per la 14esima volta, in campionato, l’Empoli. Nelle precedenti 13 partite (3 in Serie A, 7 in B e 3 in C; le prime cinque si disputarono al vecchio campo “Carlo Pranzo”) giocate nel Salento il bilancio dei giallorossi fa registrare questi dati: 6 vittorie (due 1-0, due 2-0 e due 2-1), 4 pareggi (un 1-1 e tre 2-2) e 3 sconfitte (uno 0-1 e due 1-2). Le reti segnate dal Lecce sono state, quindi, 19 e quelle dall’Empoli 14.

Nelle 3 partite giocate in Serie A il bilancio delle due squadre è in perfetta parità: una vittoria per parte per 2-1 e un pareggio per 2-2; parità anche nelle reti, 5 quelle fatte e 5 quelle subite.

Dopo il Sassuolo, la settimana scorsa, ecco oggi l’Empoli che è l’altra squadra dell’attuale Serie A di una città non capoluogo di provincia.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, al Via del Mare, due volte.

Il 25 agosto 1990, nel 1° Turno Eliminatorio, il Lecce del mister polacco Zbigniew Boniek impattò per 0-0. Si superò, quindi, prima l’Empoli (anche in Toscana 0-0 d.t.s. ma 4-5 ai tiri di rigore) e poi al 2° turno anche il Cagliari (4-0 in casa e vittoria in Sardegna per 1-0), ma al 3° turno fu il Milan (4-0 a Milano e 2-2 al Via del Mare) ad eliminare il Lecce.

La seconda partita si giocò il 3 settembre 1997, nel 2° Turno Eliminatorio (gara di andata dei 16esimi di Finale). I giallorossi di mister Claudio Cesare Prandelli, davanti a 14.000 spettatori, sconfissero l’Empoli di mister Luciano Spalletti per 2-1 (gol di Francesco Palmieri e di Francesco De Francesco). Il Lecce si fermò al 3° Turno; fu eliminato dalla Juventus (2-0 a Torino e 0-1 al Via del Mare).

Lecce ed Empoli si ritrovano in Serie A dopo più di 16 anni dall’ultima volta.

Ѐ la prima volta che Lecce – Empoli si gioca nel mese di agosto.

Il Lecce, nella sua storia, non ha mai giocato, in casa, in campionato, nel giorno 28 agosto. In questo giorno, sempre in casa, ha, invece, disputato sei partite in Coppa Italia con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a 74 anni fa. Si disputò il 16 aprile 1948, alla 26esima giornata, in serie B (la partita del Lecce fu anticipata a venerdì). Quel giorno il Lecce del presidente Renato Bertelli e di mister Raffaele Costantino affrontò gli azzurri toscani di mister Enrico Crotti con: Gisberti; Ciccone Monsellato; Russo, Natale, Gorini; Battistelli, Gavazzi, Silvestri, Magurano, De Santis. L’Empoli, invece, si schierò con: Borgioli; Guerrieri, Lorini; Catelli, Freschi, Gagliardi; Marconi, Monti, Cataldo, Cozzolini, Meneghetti. L’arbitro fu il signor Aldo Donati di Milano. Il primo tempo si chiuse sullo 0-0. Nella ripresa, al 50’ i giallorossi si portarono vantaggio con il gol di Aldo Gavazzi, ma l’Empoli al 66’ pareggiò con Cozzolini e finalmente al 74’ arrivò con Pantaleo Magurano il gol-vittoria, quello del definitivo 2-1. Alla fine della stagione il Palermo, primo con 46 punti, fu promosso in Serie A, il Lecce, terzo con 43 (per soli tre punti sfiorò una clamorosa promozione in Serie A) e l’Empoli, quinto con 40, furono ammessi al successivo campionato di Serie B a girone unico (i precedenti due si erano giocati a tre gironi). Tutte le squadre, classificatesi dal settimo all’ultimo posto, retrocessero in Serie C.

Una partita che i meno giovani ricordano ancora è quella che si giocò il 2 maggio 1954, alla 30esima giornata, in Serie C (a girone unico). Il protagonista, quel giorno, fu il giovane (avrebbe compiuto 30 anni dopo undici giorni) e ancora sconosciuto arbitro Concetto Lo Bello di Siracusa (in seguito diventerà il “principe” degli arbitri italiani; è saldamente al primo posto degli arbitri che hanno diretto in Serie A, ben 328 partite.). Al 21’ Lo Bello concesse un rigore molto dubbio all’Empoli che fu trasformato da Merlin, al 60’ non concesse un rigore al Lecce per un fallaccio in area del difensore Stocco su Giorgio Bozzato, al 68’ annullò un gol ad Anselmo Bislenghi per un presunto fuorigioco di Lino Cauzzo. Il provocatorio comportamento di Lo Bello esasperò molto i tifosi giallorossi che in più riprese tentarono di invadere il campo. Finì con la vittoria dell’Empoli per 0-1 e con la violenta contestazione del pubblico. Finita la partita molti tifosi attesero l’arbitro nei pressi degli spogliatoi, dove fu spintonato e colpito con uno schiaffo e un colpo di ombrello. Fu “salvato” dalla polizia che su una camionetta lo condusse alla stazione ferroviaria dove si erano già recati i tifosi più esagitati e lo scortò fino a Brindisi. Il Giudice sportivo squalificò il campo per una giornata. Lo Bello per la sua “impresa” fu … promosso! La domenica successiva, il 9 maggio 1954, fu designato a dirigere per la prima volta una partita in Serie A; arbitrò Atalanta – Sampdoria (1-1). Il Lecce di mister Luigi Vianello in quella sfortunata partita giocò con: Kalin; Asta, Giannuzzi; Terzolo, Carminati, Cauzzo; Pastore, Bozzato, Bislenghi, Repetti, Santelli.

Dopo le prime cinque partite (2 in B e 3 in C con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte giocate al vecchio campo “Carlo Pranzo”) le due squadre si persero di vista per ben trent’anni. Si ritrovarono per la prima volta al Via del Mare il 5 febbraio 1984, alla 21sima giornata, in Serie B. Quel giorno i giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Eugenio Fascetti sconfissero gli azzurri toscani di mister Vincenzo Guerini con un secco 2-0 grazie ai gol in tre minuti di Ezio Rossi al 66’ e di Carmelo Bagnato al 69’.

Vediamo brevemente le tre partite giocate in Serie A.

Il 4 gennaio 1998, alla 14esima giornata, le due squadre si affrontarono per la prima volta in Serie A. L’Empoli di mister Luciano Spalletti si portò in vantaggio al 16’ con Ametrano, ma il Lecce di mister Prandelli pareggiò alla fine del primo tempo, al 44’, con il difensore francese (nato a Guadalupa, una delle isole delle Antille Francesi) Jean Pierre Cyprien. Al primo minuto della ripresa nuovo vantaggio dell’Empoli ancora con Ametrano e solo negli ultimi minuti (all’88’) i giallorossi segnarono con Alessandro Conticchio il gol del definitivo 2-2. L’arbitro Cosimo Bolognino di Milano espulse al 70’ Luigi Piangerelli. Nell’Empoli giocarono, quel giorno, Max Tonetto e Marco Pecorari che in seguito avrebbero vestito la maglia giallorossa. Gli spettatori di quella partita furono 16.196 (6.671 gli abbonati); è record, finora, per un Lecce – Empoli che oggi sarà, chiaramente, migliorato. Quel giorno il Lecce giocò con: Lorieri; Rossini, Annoni (56’ De Francesco), Baronchelli, Cyprien; Rossi (56’ Conticchio), Piangerelli, Martinez, Casale; Atelkin, Palmieri.

La seconda si giocò il 2 novembre 2003 all’ottava giornata. Il Lecce di mister Delio Rossi, davanti a 9.452 spettatori, sconfisse l’Empoli di mister Attilio Perotti per 2-1 grazie alla doppietta di Ernesto Javier Chevanton (al 2’ su rigore e al 43’). L’arbitro fu il signor Roberto Rosetti di Torino. I giallorossi giocarono con: Amelia; Siviglia, Silvestri, Stovini, Abruzzese; Giacomazzi, Cassetti, Piangerelli, Tonetto; Bojinov (83’ Konan), Chevanton.

La terza si disputò l’8 febbraio 2006 (di mercoledì), alla 24esima giornata. Quel giorno il Lecce dei mister Roberto Rizzo e Franco Paleari, davanti a 9.753 spettatori, fu sconfitto dall’Empoli di mister Luigi Cagni per 2-1. Il gol del Lecce lo mise a segno all’80’ Cristian Ledesma su rigore. L’arbitro fu il signor Mauro Bergonzi di Genova. Questo il Lecce di quel giorno: Benussi; Diamoutene, Pecorari (46’ Camisa), Stovini, Rullo; Cassetti, Ledesma, Giorgino; Konan (60’ Cozzolino), Pinardi (66’ Valdes), Vucinic.

L’ultima partita, come già ricordato risale a diciannove mesi fa. Il 24 gennaio 2021, alla 19esima giornata, in Serie B, il Lecce di mister Eugenio Corini e l’Empoli di mister Alessio Dionisi non andarono oltre il pareggio; finì 2-2. Le reti: 33’ Haas (E), 47’ La Mantia (E), 79’ Mancosu (L), 90’ Rodriguez (L). I giallorossi giocarono con: Gabriel; Adjapong, Pisacane, Lucioni, Zuta (77’ Gallo); Nikolov (53’ Bjorkengren), Tachtsidis (67’ Hjulmand), Majer (53’ Rodriguez); Henderson (53’ Listkowski), Mancosu; Stepinski. Gli azzurri toscani risposero con: Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi (58’ Terzic); Haas (71’ Zurkowski), Stulac, Ricci; Bajrami (71’ Moreo); Mancuso (89’ Crociata), La Mantia (89’ Matos). Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Roma). Partita a ”porte chiuse” per la pandemia Covid-19. La rete di Marco Mancosu fu la n. 4.100 nella storia del Lecce, comprese tutte le competizioni. Quel giorno esordirono nel Lecce Antonino Gallo, Morten Blom Due Hjulmand, Boban Nikolov e Fabio Pisacane. Mister Corini utilizzò in quella partita 11 “giocatori nati all’estero” di nove nazionalità diverse (7 dall’inizio e 4 subentrati nel secondo tempo).

Vittorio Renna