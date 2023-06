Rincari gas, mozione Pagliaro: “Sconto in bolletta per i salentini con i 50 milioni di ristori per il gasdotto Tap. Regione negozi con Tap e Snam e chieda ulteriori risorse”

PUGLIA – “Considerato l’aumento del 160% del costo di gas e luce registrato nell’ultimo anno, e l’ulteriore impennata annunciata dall’Arera nell’ultimo trimestre 2022, è necessario intervenire con misure urgenti per dare sostegno alle nostre famiglie, che non riescono più a far fronte al pagamento delle bollette”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Va in questa direzione la mozione che ho presentato, per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per un immediato negoziato con le società Tap e Snam, affinché i 50 milioni di euro destinati al Salento a titolo di ristoro per il passaggio del gasdotto Tap, vengano resi subito disponibili. E chieda ulteriori risorse. L’obiettivo è esentare i residenti salentini dal pagamento della componente energia delle bollette del gas, a partire da ottobre 2022 quando sono previsti ulteriori rincari.

Nella bolletta del gas sono raggruppate quattro grandi voci: la spesa per la materia prima, quella per il trasporto e la gestione del contatore, la spesa per gli oneri di sistema e, infine, le imposte (che comprendono quella di consumo e sul valore aggiunto, e l’addizionale regionale. Anche su quest’ultima voce si potrebbe intervenire, per un’eventuale riduzione dell’aliquota applicata dalla Regione Puglia. Il modello a cui fare riferimento è la vicina Basilicata, che con la legge regionale varata il 23 agosto scorso ha disposto l’erogazione di gas naturale gratuito, da ottobre 2022 fino a dicembre 2024, mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti in Basilicata. Ciò vuol dire bollette dimezzate, che di questi tempi è manna dal cielo.

Come la Regione Basilicata ha negoziato con i concessionari degli impianti estrattivi di gas naturale in Val d’Agri, Eni e Total, così invito la Regione Puglia a trattare con Tap e Snam, le società che gestiscono il gasdotto Tap che approda a Melendugno dall’Albania e percorre 63 chilometri tra le province di Lecce e Brindisi fino ad allacciarsi alla rete Snam di Mesagne. L’obiettivo è incassare finalmente i 50 milioni di euro promessi da Tap e Snam a compensazione del sacrificio ambientale subìto dal territorio salentino. Ristori ancora non erogati, nonostante il reiterato impegno dei vertici delle due società nelle audizioni di giugno e luglio 2021, tenute in Commissione Bilancio del Consiglio regionale su mia richiesta. Vista l’importanza strategica del gasdotto Tap – soprattutto alla luce dei tagli alle erogazioni di gas decise dalla Russia in risposta alle sanzioni inflitte dall’Europa per l’aggressione armata all’Ucraina – e tenuto conto del danno paesaggistico inferto al Salento, i 50 milioni assicurati a titolo di ristoro potrebbero essere utilizzati nell’immediato per sostenere i cittadini salentini nel pagamento delle bollette del gas, i cui costi già insostenibili si annunciano in ulteriore forte aumento, con conseguenze insostenibili per la maggior parte delle nostre famiglie”.