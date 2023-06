Xylella e reimpianti, la Lega: “Assessore e capo dipartimento ci spieghino i gravi ritardi”

“Dalla Regione Puglia devono spiegarci cosa intendono quando parlano di <<lavoro che procede speditamente>>. Il decreto ministeriale di aiuti per i reimpianti degli ulivi risale a marzo 2020. Ci sono i soldi, ci sono le graduatorie, si chiede pure che aziende colpite mortalmente dalla xylella ormai 10 anni fa siano in regola con il Durc, cioè con i contributi versati, ai fini del finanziamento, ma a settembre 2022 siamo ancora fermi alle parole e ai tempi burocratici. È inammissibile”

Il segretario regionale della Lega Roberto Marti, le segreterie provinciali di Lecce e Brindisi e i consiglieri regionali Bellomo, De Blasi, Conserva e Splendido chiedono che l’assessore e il capo Dipartimento dell’Agricoltura spieghino le motivazioni di questi ritardi indicando i tempi precisi per l’erogazione dei fondi stanziati ai proprietari dei terreni colpiti dalla xylella e già ammessi in graduatoria.

“La xylella ha causato un danno enorme non solo sul piano economico e produttivo ma anche al paesaggio e quindi all’immagine del nostro turismo. Per contrastare il batterio, dopo dieci anni, per i privati che hanno perso tutto ci sono solo obblighi (pulizia, sfalciatura, manutenzione) per evitare le multe. Non sono dunque ammissibili ulteriori ritardi sugli aiuti economici. C’è una responsabilità politica di controllo sull’efficienza della burocrazia rispetto alla quale intendiamo fare chiarezza”