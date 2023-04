Caro energia, Marti: “Noi garanzia per immissione liquidità”

“Mi sento di assumere un impegno con Confindustria Puglia e Confindustria Lecce ma soprattutto con le piccole- medie imprese e le famiglie che oggi sono in seria difficoltà per la crisi energetica: la Lega porterà come primo atto del Governo di centrodestra l’immissione di liquidità di almeno 30 miliardi per arginare il fenomeno del caro-bollette ormai non più sostenibile”. Così il segretario regionale della Lega e candidato nel collegio uninominale del Senato di Lecce Roberto Marti risponde alle sollecitazioni a mezzo stampa dei rappresentanti delle categorie produttive. “Il caso della Royal, l’azienda di gelati salentina apprezzata in tutto il mondo, è emblematico: una bolletta da un milione di euro è speculazione pura. E metterebbe in ginocchio chiunque. È chiaro a tutti che le soluzioni sono diverse e che il raggiungimento dell’autonomia energetica è un obiettivo non più rinviabile. Ma nel frattempo abbiamo l’obbligo di liberare subito e senza tentennamenti imprese e famiglie da questo stato di cose. E non c’è altro modo se non quello di mettere risorse economiche a disposizione contro il caro bollette. Altrimenti ce ne serviranno il triplo e forse il quadruplo per rimettere in piedi il Paese”

