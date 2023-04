Confindustria Lecce – Arpal , siglata partnership per il lavoro e presentati i dati sui tirocini: un giovane su tre trova lavoro entro tre mesi

LECCE – Una partnership per il lavoro, un’alleanza che favorisca l’occupabilità dei giovani e agevoli il reinserimento lavorativo dei disoccupati e un patto per alimentare una nuova cultura di reclutamento del personale, cercando allo stesso tempo di venire incontro ai bisogni delle imprese e alle aspettative delle nuove generazioni.

È stata siglata questa mattina, nella sede dell’Associazione degli Industriali a Lecce, una Convenzione quadro tra Arpal e Confindustria Lecce, per i tirocini extracurriculari “di qualità” e per rafforzare la collaborazione su incontro domanda-offerta e politiche attive del lavoro.

Promotore dell’accordo è stato Antonio Pisanò, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Lecce, e a firmarlo sono stati Nicola Delle Donne, presidente reggente Confindustria Lecce, e Luigi Mazzei, dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Lecce Arpal Puglia.

La Convenzione, che ha validità triennale, ridà centralità all’azione dei Centri per l’impiego, valorizza il rapporto con le aziende e rappresenta un’importante opportunità per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o che hanno bisogno di riqualificarsi per rientrarvi, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate sempre di più dagli imprenditori, nel trovare personale, qualificato e non, da inserire nel proprio organico.

“Con la partnership che nasce oggi puntiamo a dare risposte efficienti ed efficaci alla ricerca di nuove competenze e professionalità di cui il sistema economico ed industriale salentino necessita – ha affermato Nicola Delle Donne – il nostro obiettivo è favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese, nonché dare un lavoro degno ai giovani”.

Anche per questo, dunque, diventa fondamentale una formazione di qualità all’interno delle aziende, in modo tale da rendere i tirocini autentico veicolo di trasferimento di competenze, arginando così eventuali abusi nell’utilizzo di questo strumento.

A tal proposito, nel corso della conferenza stampa, sono stati presentati, in anteprima, i dati elaborati dall’Ufficio Coordinamento di Lecce di Arpal Puglia sui tirocini extracurricolari attivati dai Centri per l’Impiego nell’ultimo quadriennio e i risultati sono decisamente incoraggianti: nonostante gli impatti della pandemia e nonostante il progressivo venir meno di incentivi pubblici, infatti, in provincia di Lecce un giovane su tre ha trovato lavoro entro tre mesi dal termine del tirocinio; la percentuale sale poi al 46 per cento entro il semestre e al 56 per cento entro i nove mesi.

“Questo significa – ha spiegato Luigi Mazzei – che si tratta di uno strumento dalle grandi potenzialità, da migliorare costruendo un’intesa vera e piena con le imprese. Il nostro territorio non può permettersi di sprecare nessuna occasione su questo fronte. La convenzione firmata oggi è solo il primo passo”.

Dall’analisi è emerso, inoltre, che il tirocinio extracurricolare ha indubbiamente disegnato una traiettoria verso il mondo del lavoro soprattutto per i più giovani: l’età media dei tirocinanti in provincia di Lecce è, infatti, di poco più di 25 anni.

Quanto al titoli di studio, nel 50 per cento dei casi si approda al tirocinio dopo aver conseguito un diploma o una qualifica professionale; i tirocinanti laureati rappresentano solo l’11.5 per cento.

Un altro dato importante riguarda i settori nei quali questa misura di inserimento o reinserimento lavorativo è stata valorizzata nell’ultimo quadriennio, che sono, per l’appunto, 4: in primo piano ci sono il commercio al dettaglio, all’ingrosso e la riparazione di autoveicoli; segue il manifatturiero, il settore dei servizi di alloggio e ristorazione e, infine, il campo delle costruzioni.

Passando poi ad analizzare il numero dei tirocini attivati dal 2019 ad oggi, il trend del 2022 rispecchia quello del 2021, durante il quale i centri per l’impiego hanno promosso 1.401 tirocini, che hanno portato all’assunzione di oltre un terzo degli stagisti: 524 di loro, infatti, sono stati successivamente assunti o dalla stessa azienda in cui hanno svolto l’orientamento e la formazione o da altre in cui hanno potuto spendere il bagaglio delle conoscenze acquisite. In 270 casi, il tirocinio, invece, è stato sospeso per diversi motivi: il tasso di interruzione è in linea con quello nazionale.

Rispetto ai 1.043 tirocini attivati nei primi otto mesi del 2022, nell’ambito di Lecce, è emerso che 180 ragazzi hanno già trovato occupazione, mentre il percorso si è interrotto per 229 tirocinanti, in buona parte dei casi perché nel frattempo è stato trovato un impiego.

Attraverso la Convenzione siglata questa mattina Arpal e Confindustria Lecce, dopo una serie di iniziative comuni già avviate, instaurano una continuativa e reciproca collaborazione con impegni formali assunti da entrambe le parti: Confindustria Lecce si impegna a favorire la realizzazione di tirocini extracurriculari presso le proprie associate e ad effettuare un monitoraggio congiunto con Arpal, oltre a promuovere presso le aziende la diffusione e l’utilizzo del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro svolto dai Centri per l’impiego e gli ulteriori servizi per il lavoro offerti da Arpal Puglia; l’Agenzia regionale, da parte sua, si impegna a garantire la massima priorità alle attività di ricerca e di selezione del personale in favore delle aziende aderenti a Confindustria, con il coinvolgimento prioritario dei percettori delle varie forme di sostegno al reddito. Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare, per il tramite di Arpal, le operazioni di selezione del personale anche presso le sedi eventualmente rese disponibili dalle aziende o dalla stessa associazione datoriale.

