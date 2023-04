Congedo vince la sfida dell’uninominale. Fitto pronto a fare il ministro. Marti vince. D’Attis ce la fa. A sinistra c’è Stefanazzi. Ecco gli eletti leccesi

LECCE – Dopo un periodo amaro, fatto di sconfitte, Saverio Congedo risorge politicamente: stacca il suo avversario (76.325 voti, 43,33%), l’assessore regionale Sebastiano Leo (centrosinistra, che si ferma al 45.219, 25,67%), di circa 18 punti nella corsa del collegio uninominale nord. È la rivincita dopo la delusione delle comunali e delle regionali. È l’anno di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia è il primo partito d’Italia (26%), e Congedo è nel posto giusto al momento giusto. Al Tiziano, nel quartier generale della famiglia, dove si affaccia anche l’ex sindaco Paolo Perrone per seguire i risultati, sono le 3 di notte quando cominciano i primi abbracci. Dietro ai primi due nel collegio uninominale nord leccese ci sono il pentastellato Francesco Mandoi (22,04%), Maria Soave Alemanno (4,84%), Marianna Lentini (1,63%), Minotta Morelli (1,46%), Giovanna Corricciati di Italia Sovrana e Popolare (1,04%) e . Tra i vincitori c’è anche Raffaele Fitto, che torna in Parlamento dall’ingresso principale e si prepara a fare il ministro (forse dei Rapporti con le Regioni). In questo modo sarebbe spianata la strada per l’elezione di Antonio Gabellone. Anche il coordinatore regionale leghista Roberto Marti ce l’ha fatta (col 44,05%), con uno scarto netto sul consigliere regionale Pier Luigi Lopalco (24,15%), nonostante la Lega non abbia brillato (al terzo posto Trevisi, M5S, col 21,93%, poi Alfredo Pagliaro, di Azione-Italia dei Valori col 5,23 e quindi gli altri partiti minori). Il centrodestra si aggiudica tutti i seggi nell’uninominale del Senato. Alla Camera, nel collegio di Galatina, la spunta persino il “paracadutato” del centrodestra Alessandro Colucci. Il risultato nazionale della Lega è una vera e propria debacle perché buona parte dell’elettorato leghista è stato fagocitato da FdI.



Il segretario di Forza Italia, Mauro D’Attis, è stato eletto in quanto capolista del proporzionale. Alle 20:30 di sera giunge la notizia dell’elezione di Toti Di Mattina. Alla stessa ora si diffonde la notizia dell’elezione di Andrea Caroppo. A sinistra Claudio Stefanazzi ha gioco facile da capolista, come anche Francesco Boccia.

M5S, UN RISULTATO CHE SPODESTA IL PD

I pentastellati superano il Pd in Puglia: l’effetto Conte c’è stato. Nel Movimento 5 Stelle il salentino Leonardo Donno viene confermato grazie al listino proporzionale. C’è anche da segnalare che Mario Turco scatta in Basilicata e libera il posto al leccese Antonio Trevisi.