Divario Nord Sud, Stefanazzi: “l’autonomia differenziata proclamata dal centrodestra rafforzerà l’emarginazione del Sud, della Puglia e del Salento”

“Oltre il 40% delle risorse del PNRR deve essere diretto al Sud, contrariamente a quanto sostiene il centrodestra. Rimodulare o meglio revisionare, come dicono nel loro programma elettorale, il PNRR significa sottrarre ai comuni del Sud Italia, ai comuni della Puglia e del Salento, quelle risorse conquistate attraverso progetti già approvati che mirano a riqualificare gli spazi urbani, migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e ad accorciare il divario strutturale e storico tra Nord e Sud del Paese.” Lo dichiara il candidato del PD nel collegio plurinominale 4 della Camera dei Deputati, Claudio Stefanazzi.

“Non è possibile parlare di autonomia differenziata se almeno i principali livelli essenziali delle prestazioni non saranno stati equiparati, non è immaginabile nemmeno pensare a modelli di autonomia territoriale effettivi.

Occorre intervenire, per esempio, sulla consistenza dei trasferimenti statali alle regioni del Sud per soddisfare la domanda sanitaria, trasferimenti che consentano di incrementare il divario di strumenti e risorse umane impiegati (fino al 40% in meno).

Occorre intervenire in maniera strutturale e definitiva sulla assoluta insufficienza del sistema dei trasporti.

La discussione sull’autostrada Lecce Bari per esempio – che emancipi il Salento dall’unica bretella di collegamento Nord Sud di questa regione, che è la statale 16 -, deve accompagnarsi alla discussione relativa alla realizzazione del collegamento Est Ovest all’interno della Regione – Nardò-Avetrana – e al completamente della Gallipoli Leuca. E questi sono solo alcuni esempi.

Non vi è traccia nella programmazione nazionale di opere di questo genere. Mentre abbondano opere in aree ampiamente infrastrutturate.

Queste sono priorità che il Partito Democratico intende portare in Parlamento per rappresentare le reali esigenze dei nostri territori”.