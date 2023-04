La chiusura del Pd: sei piazze per sei province

LECCE – Oltre 500 eventi, quasi 2.000 amministratori coinvolti, una squadra più di 5.000 volontari: questo è il bilancio dell’ultimo mese di campagna elettorale del PD Puglia per le politiche.

Una campagna elettorale che che ha mostrato la straordinaria presenza della comunità democratica pugliese ancora una volta mobilitata è diffusa su tutto il territorio.

Dal 2004 tanta è stata la strada percorsa. Una strada che è partita da Bari per raggiungere ogni angolo della Puglia e che ha portato il centrosinistra oggi a governare oltre 200 Comuni della regione. Tra la gente, per strada, in piazza: è lì che il PD è tutti i giorni, è lì che ha svolto la propria campagna elettorale. È lì che si ritrovare per gli ultimi appuntamenti di piazza.

Link Sponsorizzato

Per questo venerdì il Partito ha organizzato sei comizi, in sei piazze, una per ogni provincia, con i candidati, gli amministratori, ma soprattutto con i cittadini che ogni giorno sono i protagonisti della rivoluzione che il centrosinistra ha portato in questa terra. Piazza della Repubblica a Cerignola, Piazzetta del Duomo a Barletta, Piazza Cesare Battisti a Corato, i Giardini Virgilio di Taranto, la Villa Comunale di Mesagne, Piazza Sant’Oronzo Lecce ospiteranno i sei comizi tra le 18 e le 21. Gli eventi vedranno, assieme a tutti i candidati, la partecipazione di Raffaele Piemontese e Teresa Cicolella a Cerignola e a Barletta, di Antonio Decaro, Marco Lacarra e Luisa Torsi a Corato, di Ubaldo Pagano e Francesca Viggiano a Taranto, di Claudio Stefanazzi ed Elisa Mariano a Brindisi, di Claudio Stefanazzi, Alessandro Delli Noci, Stefano Minerva, Loredana Capone e Carlo Salvemini a Lecce.

Michele Emiliano e Francesco Boccia parteciperanno invece alla manifestazione nazionale del Partito Democratico a Roma in Piazza del popolo.

Link Sponsorizzato

Fino alla fine, il Partito democratico porterà le donne e gli uomini pugliesi in piazza per condividere valori e idee in vista del voto del 25 settembre.