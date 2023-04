Le previsioni meteo di oggi 28 settembre 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione quando avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampi spazi di sereno ovunque.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sulle Alpi occidentale e neve oltre 2400 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo sui settori adriatici ed ampie schiarite tra Liguria e Piemonte meridionale, invariato altrove. In serata insistono i fenomeni sulle pianure del Triveneto e sulle Alpi occidentali con quota neve in discesa fino a 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con maggiori addensamenti sul versante tirrenico, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e maggiori aperture sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Sardegna e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno su Sicilia e settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna, asciutto altrove. In serata piogge in arrivo sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo su regioni centrali e Sardegna, in lieve calo al Nord, al Sud e sulla Sicilia. Massime stabili o in generale diminuzione in tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it