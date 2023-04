Luminaristi, finalmente i codici Ateco. Soddisfazione dal Presidente Maraschio

Puglia – Nuova linfa per i luminaristi, i quali, ottengono i codici Ateco ad hoc per il proprio lavoro e settore di riferimento. Prende carta e penna il Presidente dei Luminaristi Pugliesi, Vito Maraschio, per evidenziare la situazione presente nel settore al Presidente dell’anca De Caro, Anni Puglia Ettore Caroppo ed a tutti i sindaci pugliesi. Per Maraschio:”il settore delle luminarie rappresenta, certamente, una caratteristica della tradizione, della cultura e dell’arte pugliese. Le aziende degli addobbi artistici hanno sofferto in modo particolare per le conseguenze della pandemia e non hanno potuto usufruire di particolari sostegni anche per lo storico problema di non aver una connotazione aziendale codificata in maniera precisa. Come molte attività che uniscono il lavoro tipicamente artigianale all’utilizzo di prodotti ricavati dalla produzione industriale e quindi reperiti sui grossi mercati, quello dei luminaristi è un settore che vede frequentemente la concorrenza di chi non ha le caratteristiche per essere considerato un operatore di questo ambito imprenditoriale. L’Associazione dei Luminaristi Pugliesi ha avviato un confronto con il MEF ( Ministero Economia e Finanze) al fine di raggiungere l’obiettivo del riconoscimento e della classificazione di questa antica forma di artigianato artistico che unisce lavorazioni riconducibili a diversi mestieri. Finalmente siamo riusciti ad ottenere il risultato e, pertanto, sono stati assegnati tre CODICI ATECO (27.40.02 fabbricazione di luminarie per feste, 43.21.04 installazione di luminarie per feste, 77.39.94 noleggio di luminarie per feste) specifici alle ditte di Luminarie che identificano, riconoscendo ciò che rende specifico il lavoro svolto da queste aziende, l’attività imprenditoriale. Il lavoro di ideazione, costruzione e montaggio degli addobbi lignei e metallici luminosi che rendono ancora più belli i nostri paesi in particolari occasioni e che colpiscono i tanti turisti che visitano la Puglia. Queste considerazioni sono la premessa per segnalare alla vostra attenzione, e chiedervi, di tenere in conto lo specifico CODICE ATECO nel momento in cui i Comuni dovessero procedere a procedure di assegnazione di allestimenti di luminarie per feste e per ogni altro tipo di manifestazioni. Ciò al fine di tutelare le forme di lavoro regolare, di contribuire a salvaguardare una tradizione riconoscendo quanti di quella tradizione sono interpreti e, infine, incentivare il mantenimento delle diverse fasi lavorative che nei secoli hanno caratterizzato il lavoro delle ditte di luminarie”.

