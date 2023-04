Novoli, trecentomila euro per nuovi interventi di messa in sicurezza di strade urbane

NOVOLI (Lecce) – Riprendono a gran ritmo in questi giorni a Novoli i lavori di interventi per la messa in sicurezza di alcune strade urbane in pessime condizioni strutturali con un investimento di circa 300.000,00.

Grazie all’impegno delll’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Marco De Luca, saranno realizzati i lavori di rifacimento del manto stradale finanziati dalla Regione Puglia per un importo di € 150.000,00, dal Ministero dell’Interno per € 100.000,00 e dal Comune di Novoli per ulteriori € 50.000,00.

Dopo gli interventi effettuati lo scorso anno che hanno riguardato numerose vie cittadine (via Indipendenza, Nazario Sauro, Gaetano Brunetti, via S. Antonio , Libertà, San Giuseppe da Copertino e strade adiacenti, Redipuglia, Via Martiri Delle Foibe zona Verre , Gioberti, Sicilia, S. Paolo, Trieste, Puglia, Udine, Toscana , parte di via Di Vagno e Salvemini, ripristino di marciapiedi, zanelle a basolati su numerosi incroci e vie cittadine come via Brunetti, San Giuseppe da Copertino, Trepuzzi, Turati, Carmiano ed in piazza De Luca a Villa Convento) la nuova programmazione prevede il rifacimento del manto stradale e la manutenzione dei marciapiedi in numerose altre vie cittadine.

I lavori riguarderanno le vie Adige, Cupa, Li Stritti, Garibaldi, Guerrieri, Corrado Alvaro, corti di via Pendino e via Moline, via Trento, via Pace, via Montegrappa e via Lecce, oltre al completamento di via Trepuzzi.

Grazie agli incontri e alle ripetute sollecitazioni del Sindaco con i vertici dell’Acquedotto Pugliese è stato inoltre raggiunto l’accordo per la sostituzione di alcune vecchie condotte idriche con il rifacimento del manto stradale nelle vie Cesare Battisti, G. Ferraris e via O. Parlangeli.

Nel prossimo programma triennale dei lavori pubblici e nel bilancio comunale, da approvare in consiglio comunale nel mese di dicembre, saranno inseriti altri interventi per il decoro urbano da attuare nell’anno 2023 con fondi comunali.

“Progetti – afferma il Sindaco Marco De Luca – che risolveranno in larga parte il problema delle pessime condizioni in cui versa il manto stradale di Novoli, martoriato negli anni dai lavori di realizzazione di allacci alle reti cittadine del gas, Aqp, fognatura delle singole abitazioni”.

“Abbiamo già programmato per i prossimi mesi nuovi interventi di carattere strutturale sulle strade del paese, con fresatura, bynder e tappetino bituminoso – afferma l’assessore Tonio Roma. I lavori riguarderanno Via Pendino/Madonna del Pane, Carducci, Moline, via Lecce , Umberto I, via Roma G. B. Longo, strade adiacenti a via Garibaldi, Salvemini, Di Vagno, strade zona D’agostino (Masaccio, Sanzio, Monsignor F. e P. Pellegrino, etc…) e tante altre in pessime condizioni strutturali oltre che interventi sulla manutenzione/rifacimento di basolati e marciapiedi. (via S. Paolo, Piazza S. Antonio, via Pendino ecc.).

1 of 3