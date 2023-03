Nuovi parchi per i bambini a Matino

MATINO – L’assessore Antonio Fusaro insieme all’ assessore Emanuela Gatto hanno voluto fortemente dar vita ad alcuni spazi comunali attrezzati per i più piccoli. Tra le strutture che sono state dotate di attrezzature idonee, si annoverano gli allestimenti ad hoc in via Castromediano con l’inserimento di un gioco completo per la felicità dei bambini. Inoltre, in via di sistemazione altre giostrine, ossia, due altalene, due scivoli e quattro giochi a molle nelle rispettive villette di via Ugo Bassi e Carizzolo.

Intanto, grazie a un Ecofinanziamento della Regione Puglia e del Comune di Matino Piazza Primiceri verrà arricchita con un bellissimo gioco per bambini diversamente abili. Un’emozione grande racconta l’assessore Fusaro: “vedere i bambini giocare, sorridere, essere felici è una gioia indescrivibile”.

Lo stesso assessore Fusaro, inoltre, rassicura la cittadinanza matinese che vi saranno altre villette comunali che verranno arricchite con giochi per la felicità dei bambini e delle famiglie.

