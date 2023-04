Azzeramento della giunta a Surbo, clima teso e l’opposizione mette il dito nella piaga. Trio: “Entro lunedì il rilancio”

SURBO – A 10 giorni dall’ azzeramento della giunta comunale, il sindaco Oronzo Trio non ha ancora chiarito quale sia la sua posizione e se la “crisi” da lui stesso paventata sia ancora in atto. “Lunedì sarà il giorno decisivo: in queste due settimane c’è stato un confronto franco, ma efficace – spiega il primo cittadino – Non ci sono state rivendicazioni particolari o pretese. Notavo delle fibrillazioni in maggioranza, forse dovute al clima elettorale. Cerchiamo di trovare la quadra in questo weekend e di ripartire con più entusiasmo”. È certo che i particolari di questa crisi continuano a sfuggire ai più. Per alcuni è fisiologico, arrivati a metà mandato, fare un bilancio e rimodulare le deleghe. Un programma che alcuni in maggioranza, però, non hanno gradito. Inoltre, le elezioni politiche hanno infiammato gli animi contrapposti anche nella stessa maggioranza. È certo, però, che un altro commissariamento non conviene a nessuno.

“Nelle giornate che hanno preceduto l’ azzeramento della giunta – spiegano Donno e Longo consiglieri di opposizione di “Un’Altra Surbo” – abbiamo chiesto chiarimenti sulla ultima assunta a tempo indeterminato presa dallo staff del sindaco, nessuna risposta da parte del sindaco, abbiamo chiesto impegno per scongiurare l’insediamento di un impianto di compostaggio a due passi dal nostro paese, nessuna risposta da parte del sindaco!

Oggi ci ritroviamo con una azzeramento della Giunta e la revoca delle deleghe per ‘una verifica politica’.

I malumori e le divergenze degli ultimi mesi sono venuti a galla – continuano – la mancanza di programmazione a medio termine, che abbiamo chiesto tante volte, può essere stata una delle cause?

Lo urlavamo, che un ‘gruppo’ talmente diverso ed eterogeneo avrebbe avuto difficoltà ad amministrare e cosi è stato!

Ora si è aperta la crisi sul palazzo di città!!!

E le conseguenze le pagheranno sempre e solo i cittadini Surbini!

Chi e come si pensano di gestire le imminenti scadenze? Si sta dando pieno potere agli uffici?

Auspichiamo – concludono Donno e Longo – che il sindaco Trio sciolga le riserve quanto prima per il bene della nostra città, sperando che non si stiano ritardando le scelte solo per cercare quelle soluzioni che rappresentano unicamente ‘una opportunità politica per la maggioranza’, per quello o per quello altro gruppo o partito politico presente in consiglio comunale o per la carriera di qualche suo componente ma, che vengano prese decisioni che mirino solo al interesse collettivo ed al bene della nostra Surbo”.

