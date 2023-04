Covid, l’esperimento pericoloso: una nuova variante creata in laboratorio. 2.331 nuovi casi in Puglia, 677 nel leccese

PUGLIA – Non sono ancora stati fugati tutti i dubbi sulla vera origine del Covid-19 che già si fanno esperimenti pericolosi con i coronavirus nei laboratori americani. Gli scienziati hanno dato vita a una variante di laboratorio del virus Sars-Cov-2, un ibrido fra la variante Omicron e il ceppo originario di Wuhan, con un tasso di mortalità dell’80 per cento sui topi. Esperimenti che fanno rabbrividire a due anni e mezzo dall’inizio dell’incubo pandemico. Le polemiche sui rischi di questo studio non sono poche. Il virus è stato creato dalla Boston University: si tratta di un ibrido ottenuto aggiungendo a Covid-19 (wild type) la proteina spike della variante Omicron, per testare a cosa sia dovuta la patogenicità delle ultime varianti in circolazione. Così gli scienziati hanno provato che non sono le variazioni sulla proteina spike a determinare la mortalità del virus.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 13.756 (ieri 3.693) test eseguiti e 2.331 (ieri 474) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 16,95 rispetto al 12,56% di ieri.

Si registrano 5 decessi rispetto a 0 di ieri, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì.

Con 677 nuovi casi (ieri 120) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 695 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 128 a 147 (+19), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.275 a 14.577 (+302).

Dei 147 ricoverati, 140 (ieri 121, +19) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 695

Provincia di Bat: 122

Provincia di Brindisi: 324

Provincia di Foggia: 214

Provincia di Lecce: 677

Provincia di Taranto: 272

Residenti fuori regione: 25

Provincia in definizione: 2