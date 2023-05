Covid, polemiche per l’esperimento di Boston che ha dato vita a una variante più violenta. Campagna vaccinale Asl per l’influenza. 1.469 nuovi casi in Puglia, 440 nel leccese

PUGLIA – L’Asl è pronta ad affrontare la nuova influenza chiamata “australiana”: è partita la campagna vaccinale, soprattutto rivolta ai più fragili. Anche quest’anno dovremo fare i conti con due minacce, visto che il covid circola ancora intensamente (pur non causando gravi sintomi ai danni di chi è in buone condizioni di salute). Hanno ricevuto il vaccino per dare il buon esempio: Stefano Rossi, Commissario straordinario ASL Lecce, Roberto Carlà, Direttore sanitario ASL Lecce,

Yanko Tedeschi, Direttore amministrativo ASL Lecce,

Donato De Giorgi, Presidente Ordine dei medici, Gino Peccarisi Vice Presidente Ordine dei Medici e

Antonio De Maria, rappresentante aziendale dei Medici di Medicina generale.

Intanto continuano le polemiche sull’esperimento di Boston: combinando la proteina spike di Omicron con la variante originaria di Wuhan, i ricercatori del National Emerging Infectious Diseases Laboratories hanno ottenuto un nuovo ceppo del virus responsabile di Covid-19, che ha un tasso di mortalità dell’80% (l’esperimento è avvenuto sui topi). La comunità scientifica inglese ha bacchettato gli scienziati di Boston, rei di “giocare col fuoco”, ma questi ultimi hanno risposto che grazie a questo esperimento il COVID-19 sarà meno pericoloso. “Hanno sensazionalizzato il messaggio, travisando lo studio e i suoi obiettivi nella sua interezza” – ha affermato in una nota Ronald B. Corley, direttore del NEIDL.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.206 (ieri 13.756) test eseguiti e 1.469 (ieri 2.331) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 14,39% rispetto al 16,95 di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 5 di ieri, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 5 di mercoledì.

Con 440 nuovi casi (ieri 677) la provincia di Lecce è seconda fra le province pugliesi (Bari, 465 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 147 a 149 (+2), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.577 a 14.840 (+263).

Dei 149 ricoverati, 142 (ieri 140, +2) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 465

Provincia di Bat: 74

Provincia di Brindisi: 176

Provincia di Foggia: 145

Provincia di Lecce: 440

Provincia di Taranto: 150

Residenti fuori regione: 12

Provincia in definizione: 7