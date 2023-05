Covid, sottovariante BQ.1 in avanzata negli USA: più contagiosa, ma non più pericolosa. 417 nuovi casi in Puglia, 149 nel leccese

PUGLIA – Negli USA la variante BQ.1 è al 16% e raddoppia ogni settimana. L’ultimo aggiornamento dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) mette in luce una crescita importante della sotto-variante che è già responsabile di 1 contagio su 6. L’avanzata della nuova sottovariante continuerà anche in Europa diventando così prevalente in inverno. La buona notizia è che non sembra più pericolosa delle altre sottovarianti. Bisogna parlarne per migliorare la prevenzione attraverso comportamenti corretti, come lavarsi spesso le mani, ma senza allarmismi e stare attenti a non contagiare gli altri quando si manifestano i primi sintomi influenzali. Alcuni virologi chiedono di chiudere la stagione dei bollettini, anche perché non rispecchiano sempre la realtà: non tutti i malati di covid fanno i tamponi per verificare la causa dei loro sintomi e non tutti i morti sono dovuti alla nuova malattia scatenata dalle varianti del SARS-Cov-2 (spesso sono anziani con malattie pregresse che li avrebbero stroncati comunque in breve tempo).

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.091 (ieri 8.051) test eseguiti e 417 (ieri 1.018) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 5,88% rispetto al 12,64% di ieri, al 14,39% di sabato, al 14,16% di venerdì, al 14,74% di giovedì, al 14,39% di mercoledì, al 16,95 di martedì, al 12,56% di lunedì.

Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 4 di sabato, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 4 di mercoledì, ai 5 di martedì, a 0 di lunedì.

Con 149 nuovi casi (ieri 336), la provincia di Lecce è prima fra le province pugliesi (Bari, 133 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 163 a 161 (-2), mentre gli attualmente positivi salgono da 14.397 a 14.443 (+46).

Dei 161 ricoverati, 153 (ieri 155, -2) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 8, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 133

Provincia di Bat: 25

Provincia di Brindisi: 36

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 149

Provincia di Taranto: 42

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1